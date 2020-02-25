 Yeni koronavirüs İran turizmine darbe vurdu | DÜNYA | DW | 27.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Yeni koronavirüs İran turizmine darbe vurdu

Yeni koronavirüs Persepolis antik kenti ve Fars bahçeleri gibi birçok albenisi olan İran'ın turizmini etkiledi. Komşu ülkelerin sınırları geçici kapatması ve hava trafiğinin kısıtlanmasıyla seyahatler iptal ediliyor.

default

Yeni koronavirüs salgını İran'ın turizmine de ağır darbe vurdu. İran Kültür Mirası, Zanaat ve Turizm Teşkilatı Turizm Direktörü Cevad Musavi İktisad-ı Dünya dergisine yaptığı açıklamada "Koronanın ortaya çıkması bakımından bu yıl turizm açısından kurak bir yıl" dedi.

İktisad-ı Dünya dergisi son sayısında İran'da Nevruz kutlamalarına bir ay kala turizmin yaşadığı krizi konu edindi. Paylaşılan bilgilere göre İran'ın ikinci büyük kenti olan Meşhed'de virüs salgını nedeniyle otellerin yüzde 90'ı boş. Seyahatlerin yüzde 75’i de iptal edildi. Irak, Türkiye ve Afganistan'da geçici olarak sınırlarını kapattığı İran ile hava trafiği de kısıtlandı.

İran turizmine virüs salgını öncesinde de bir Ukrayna yolcu uçağının hükümet tarafından yanlışlıkla düşürülmesi darbe vurmuştu. İran turizm yetkilileri İran'a yurt dışından yapılan seyahatlerin yüzde 70'inin kısa süre kala iptal edildiğini duyurmuştu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Persepolis kentinin kalıntıları ve Fars bahçeleri tüm dünyadan milyonlarca turisti ülkeye çeken unsurlar arasında. İran'da virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı Perşembe günü itibarı ile 22 olurken virüse yakalananların sayısı 141'e yükselmişti.

Kum kentindeki ibadethaneler virüse karşı temizleniyor

Kum kentindeki ibadethaneler virüse karşı temizleniyor

İran böylece Çin dışında koronavirüsten en çok ölümün kaydedildiği ikinci ülke konumuna geldi. Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan'da da İran bağlantılı vakalar ortaya çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çarşamba günü yaptığı açıklamada "koronavirüsün ülkedeki üretimi ve ticareti baltalayacak bir düşman silahı haline gelmemesi gerektiği" uyarısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan turistik vizeleri iptal ediyor

Öte yandan Suudi Arabistan da Sars-CoV-2 virüsü nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı geçici bir önlem olarak yabancı ülke vatandaşlarının Mekke ve Medine'ye yaptığı ziyaretlerin askıya alındığını duyurdu.

Açıklamadı öncelikle virüsün yayılma tehlikesi gösterdiği ülkelerden gelen kişilerin turistik vizelerinin iptal edileceği belirtildi. Henüz Suudi Arabistan'da yeni koronavirüs vakasına rastlanmasa da komşuları Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ile İran da virüs vakalarına rastlandı.

Video izle 08:13

Korona: İlacı olmayan virüs

dpa / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ankara'da koronavirüs karantinası başladı

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebatın karantina işlemleri başladı. Karantina uygulanan iki hastanede önlemlerin artırıldığı belirtildi. (26.02.2020)  

Koronavirüs Çin dışında da hızını arttırdı

Koronavirüs dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Hastalığın Çin dışında en hızlı yayıldığı ülkeler Güney Kore, İran ve İtalya. (26.02.2020)  

Benzer içerik

Börse Istanbul Türkei

Türkiye'de piyasalarda koronavirüs ve İdlib etkisi 25.02.2020

Koronavirüs ve İdlib’deki çatışmalara ilişkin endişeler, Türkiye’de dolar kuru ve altın fiyatlarını zıplattı. Komşu İran'daki koronavirüs ölümleri nedeniyle de turizm ve ticaret askıya alındı.

Irak Coronavirus

Türkiye Dışişleri'nden Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı 26.02.2020

Türk Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle Irak ve İtalya için seyahat uyarısı yaptı. İran'da ise koronavirüsten ölenlerin sayısı 19'a, vaka sayısı 139'a yükseldi.

Iran Coronavirus

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor 24.02.2020

İran Sağlık Bakanlığı virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye çıktığını açıkladı. Ancak sadece Kum kentinde 50 kişinin öldüğü iddia ediliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Trump'tan medyaya "Caronavirus" eleştirisi

ABD Başkanı Trump, medyanın koronavirüsü "mümkün olduğunca kötü" göstererek "piyasaları panikletmeye" çalıştığını öne sürdü. Trump'ın "Coronavirus" yerine "Caronavirus" yazmasıysa esprisi konusu oldu.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor.  