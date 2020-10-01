Yeni korana önlemleri: Etkinlikler erteleniyor

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelgeye göre, Türkiye'de bugünden itibaren sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni tedbirler alındığı vurgulandı.

Genelgede dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışlarının devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde, kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiğine dikkat çekildi. İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiğine vurgu yapıldı.

"Sonbahar ve kış aylarında hastalık artış gösterebilir"

Genelgede, Sağlık Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen yazıya da yer verildi. Yazıda, Türkiye'de de Covid-19 vakalarının devam ettiği belirtilerek "Her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir" denildi.

Genelgede, alınan kararlara uymayanların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem başlatılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yürütüleceği ifade edildi.

İstanbulkartlar kişiselleştiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de salgına karşı yeni önlemler aldığını açıkladı. İBB, İçişleri Bakanlığının "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Kullanımı"na yönelik genelge yayınlamasının ardından toplu ulaşımda HES Kodu uygulaması için çalışmalara başlanıldığını açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, genelgenin ilk aşamada şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan 'Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları kapsadığı belirtildi. İBB, İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması için çalışmalara başlandığını da vurgulandı. İki hafta için gerekli entegrasyonun sağlanacağı belirtilerek İstanbul'daki toplu ulaşım seyahatlerinde HES kodu kullanılmaya başlanacağı ve İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'larının askıya alınacağı açıklandı.

DW/SSB,HS

©Deutsche Welle Türkçe