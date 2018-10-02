 Yeni Kaledonya’da halk bağımsızlığa karşı çıktı | DÜNYA | DW | 04.11.2018

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DÜNYA

Yeni Kaledonya’da halk bağımsızlığa karşı çıktı

Fransa’ya bağlı özerk bölge Yeni Kaledonya’da yapılan referandumda seçmenin yüzde 56'sından fazlası, bağımsızlığa karşı oy kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sonuçtan “büyük onur” duyduğunu söyledi.

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Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan ve Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olan Yeni Kaledonya'da yapılan referandumda, halk bağımsızlığa karşı çıktı. Oyların tamamına yakınının sayıldığı bölgede, referanduma katılanların yüzde 56'sından fazlası bağımsızlığa karşı oy kullandı.

Yaklaşık 175 bin seçmenin bulunduğu Yeni Kalendoya'da referanduma katılım oranı da yüzde 80'i geçti.

Referandumda seçmenlere, "Yeni Kaledonya'nın tam egemenliğe kavuşmasını ve bağımsızlığını istiyor musunuz?” sorusu yöneltilerek, "evet” veya "hayır” şeklinde yanıt vermeleri istendi.

Sonuç sürpriz olmadı

Yeni Kaledonya'nın yerli haklı Kanakların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde seçmenin yaklaşık yüzde 90'ının bağımsızlıktan yana oy kullandığı, Avrupa kökenli nüfusun yaşadığı yerlerde ise seçmenlerin Fransa'nın bir parçası olarak kalmayı tercih ettiği bildirildi.

Yaklaşık 270 bin nüfuslu Yeni Kaledonya'da nüfusun yüzde 40'ını Kanaklar, yüzde 27'sini Avrupa kökenliler ve geri kalanını da Asya ülkeleri ile Pasifik adalarından gelenler oluşturuyor.

Yeni Kaledonya'da referandum öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, çoğunluğun bağımsızlığa karşı olduğunu gösteriyordu.

Neukaledonien | Referendum zur Unabhängigkeit von Frankreich

Yerli halkın geçmişteki bağımsızlık girişimleri

Kanakların, daha önceki yıllarda verdiği bağımsızlık mücadeleleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Son olarak Kanaklar ve Fransız kökenliler arasında 1980'lerde yaşanan etnik çatışmaların ardından, 1998 yılında  Noumena Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, taraflar arasında barışın sağlanmasını, özerk bir yönetimin oluşturulmasını ve 10 yıl içinde bağımsızlık referandumu yapılmasını öngörüyordu. Ancak sürekli ertelenen referandumun yapılması için aradan 20 yıl geçmesi gerekti. Anlaşma, 2022 yılına kadar iki referandum daha yapılmasına imkân tanıyor.

Macron: Büyük onur duydum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya'dan gelen referandum sonuçlarını değerlendiren bir açıklama yaptı. Macron, Yeni Kaledonya'da halkın çoğunun Fransa'nın bir parçası olarak kalmayı tercih etmesinden "büyük onur” duyduğunu ifade etti.

Fransa lideri Macron'un Yeni Kaledonya açıklarındaki Ouvea Adası'na 5 Mayıs'ta yaptığı ziyaretten bir kare

Fransa lideri Macron'un Yeni Kaledonya açıklarındaki Ouvea Adası'na 5 Mayıs'ta yaptığı ziyaretten bir kare

Referandumun sonucunu "tarihi bir adım” olarak tanımlayan Macron, "Fransa Cumhurbaşkanı olarak Kaledonyalıların çoğunun Fransa'yı seçmesinden de onur duydum. Bu Fransa Cumhuriyeti'ne, geleceğine ve değerlerine olan güvenin bir göstergesi” diye konuştu.

1853 yılında Fransızlar tarafından ilhak edilen Yeni Kaledonya, Fransa açısından stratejik önem taşıyor. Elektronik aletlerin üretiminde önem taşıyan dünya nikel rezervlerinin dörtte biri Yeni Kaledonya bölgesinde bulunuyor.

Fransa'nın, Çin'in nüfuzunu artırdığı Pasifik bölgesinde yer edinmesini de sağlayan Yeni Kaledonya, Fransız ana karasına yaklaşık 18 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Savunma ve dış politika alanında Paris'e bağlı olan Yeni Kaledonya, Fransa'dan yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar mali destek alıyor.

AP,AFP,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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