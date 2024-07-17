Yeni İngiliz hükümeti AB ile temiz sayfa açmak istiyor

İngiltere'de işbaşı yapan İşçi Partisi hükümeti izleyeceği programı açıkladı. Parlamentoda yapılan törende yeni hükümetin ilk programını gelenek gereği Kral 3'üncü Charles okudu.

Charles, "Hükümetim Avrupalı ortakları ile ilişkileri yeniden başlatmayı ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği ile ticaret ve yatırım ilişkilerini iyileştirmeyi hedefleyecek" dedi. Kral'ın okuduğu programa göre İşçi Partisi Avrupa Birliği ile güvenlik anlaşmalarını geliştirmek için de adım atacak.

Son 14 yıldır ülkeyi Muhafazakâr Parti yönetiyordu. İngiltere, Muhafazakârlar yönetiminde Brexit adı verilen süreçle Avrupa Birliği'nden ayrıldı.

Kral Charles yeni hükümetin programını parlamentoda yapılan törenle okudu. Fotoğraf: Henry Nicholls/Getty Images

Yeni Başbakan Keir Starmer programın okunmasından önce düzenlediği basın toplantısında, Brüksel ile dönemin Muhafazakâr başbakanları Theresa May ve Boris Johnson'ın yaptığından daha iyi bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi.

Starmer, "Boris Johnson'ın yaptığından daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi ancak tam olarak neyi hedeflediklerine dair daha fazla detay vermedi.

Brexit, AB ve Birleşik Krallık arasında ticaretten işçi ve öğrenci hareketliliğine birçok alanda sorunlara yol açtı.

Londra-Brüksel ilişkilerini geliştirmek için taraflar arasında gelecek aylarda ikili zirve düzenlenmesine çalışılıyor. Bunun, AB'nin normalde ABD, Çin veya Hindistan gibi üçüncü ülkelerle yaptığına benzer formatta bir toplantı olması planlandı.

Brexit'in gerçekleştiği 2020'den beri Brüksel-Londra arasında bu formatta resmi bir toplantı yapılmadı.

Programda Filistin vurgusu

Kral Charles'ın okuduğu programda ayrıca, hükümetin "güvenli bir İsrail devletinin yanında egemen bir Filistin devletinin var olduğu" iki devletli çözüme bağlı olduğu vurgulandı.

İşçi Partisi hükümetinin programının açıklandığı törenden bir kare Fotoğraf: Henry Nicholls/Getty Images

İşçi Partisi, miras yoluyla Lordlar Kamarası'nda bulunan 90 kişinin üyeliklerinin sonlandırılacağını da açıkladı. Kamara üyeliğinin miras yoluyla devredilmesinin 21'inci Yüzyıl gerçeklerine uymadığı vurgulandı.

Hükümet beş yılda 1,5 milyon konut üretme ve demiryolu işletmelerini kamulaştırma sözü de verdi. Ülkede demiryolu sözleşmelerinin birçoğunun süresi 2025 sonunda bitiyor.

Sigara yasaklarını genişletmek ve yerel yönetimleri güçlendirmek İşçi Partisi'nin diğer hedefleri arasında yer aldı.

DW / MUK,CÖ

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