 Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler | TÜRKİYE | DW | 10.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Savunma Bakanlığı'na getirilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Ankara Erdogan Zeremonie Vereidigung Präsident Vorstellung Kabinett (picture-alliance/AA/K. Ozer)

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, "Genelkurmay Başkanlığına Üst kademe Kamu Yöneticileri ile kamu kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in atamasına karar verilmiştir" denildi. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na ise Korgeneral Metin Gürak getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM'de yemin etmesiyle birlikte Türkiye'de parlamenter sistem sona erdi ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Erdoğan dün akşam saatlerinde yeni kabineyi açıklamıştı.

DW / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan yeni kabinesini açıkladı

TBMM'de ettiği yeminle yeni görev dönemine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini açıkladı. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak getirilirken Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı oldu. (09.07.2018)  

Sosyal medyada gündem: #Yenikabine

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de ettiği yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenine katıldı ve yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı #Yenikabine sosyal medyada da farklı tepkilere neden oldu. (10.07.2018)  

Benzer içerik

Türkei Internet

Sosyal medyada gündem: #Yenikabine 10.07.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de ettiği yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenine katıldı ve yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı #Yenikabine sosyal medyada da farklı tepkilere neden oldu.

Ankara Erdogan Zeremonie Vereidigung Präsident Vorstellung Kabinett

Erdoğan yeni kabinesini açıkladı 09.07.2018

TBMM'de ettiği yeminle yeni görev dönemine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini açıkladı. Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Berat Albayrak getirilirken Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı oldu.

Ankara Erdogan Zeremonie Vereidigung Präsident Vorstellung Kabinett

Türkiye'nin 'özel sektör' ağırlıklı yeni hükümeti 10.07.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi özel sektör ağırlıklı oldu. Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı Milli Savunma Bakanı, damadı Albayrak'ı da Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. MHP'den kimse kabinede yer almadı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ankara Erdogan Zeremonie Vereidigung Präsident Vorstellung Kabinett (picture-alliance/AA/K. Ozer)

Türkiye'nin 'özel sektör' ağırlıklı yeni hükümeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi özel sektör ağırlıklı oldu. Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı Milli Savunma Bakanı, damadı Albayrak'ı da Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. MHP'den kimse kabinede yer almadı. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 