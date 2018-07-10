Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler

Sosyal medyada gündem: #Yenikabine

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de ettiği yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenine katıldı ve yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı #Yenikabine sosyal medyada da farklı tepkilere neden oldu. (10.07.2018)