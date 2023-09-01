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Yeni BioNTech aşısına AB Komisyonu'ndan yeşil ışık

1 Eylül 2023

BioNTech ve Pfizer'in koronavirüsün alt varyantlarına karşı geliştirdiği aşıya AB Komisyonu onay verdi. Aşının 18 Eylül'den itibaren kullanılması bekleniyor.

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BioNTech'in ürettiği korona aşısının sağlık sorunlarına yol açtığı iddiasıyla bir dava daha açıldı
Fotoğraf: Wolfgang Rattay/REUTERS

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği, Omicron'un alt varyantı XXB.1,5'e karşı üretilen aşıya yeşil ışık yaktı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, aşı "hastalıkla mücalede önemli bir dönüm noktası" olarak tanımlandı. Aşının 18 Eylül'den itibaren kullanılması bekleniyor. BioNTech ve Pfizer'in aşısı yetişkin, çocuk ve altı ay ve üzerindeki bebeklerde kullanılabilecek.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) önceki tavsiyeleri doğrultusunda, yetişkin ve beş yaşından iibaren çocukların daha önce aşı olup olmadıklarından bağımsız tek doz aşılanması öngörülüyor.

AB Komisyonu'na göre onay, üye ülkelerin sonbahar ve kış aylarındaki aşı kampanyalarına hazırlık yapabilmesi için hızlandırılmış bir prosedör kapsamında verildi.

Aşının ruhsat alabilmesi için, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ardından AB Komisyonu'nun da aşıya onay vermesi gerekiyordu. Almanya'daki Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), özellikle belirli gruplara sonbaharda bu aşıyı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyor. Bu kişiler 60 yaşın üzerindekiler ve kronik hastalığı olanlar. Normal koşullar altında koronavirüse karşı yaptırılan son aşı ya da hastalığın üzerinden en az 12 ay geçmesi halinde yeniden aşılanma öneriliyor.

 

dpa,KNA / HT,ET

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