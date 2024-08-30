Yeni adli yılda hangi davalar gündemde olacak?

2024-2025 adli yılı 2 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Adli yıl için, Yargıtay Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir tören düzenlenecek. Böylece 20 Temmuz'dan bu yana tatilde olan yaklaşık 25 bin hâkim ve savcı yeniden işbaşı yapacak. Peki, yeni adli yılda hangi davalar ve soruşturma dosyaları yargının gündeminde olacak?

Sinan Ateş davasında karar çıkacak

Ankara'da yakından takip edilecek dosyaların başında Sinan Ateş cinayeti davası geliyor. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar ilçesinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülmüştü. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada, tetikçinin yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP'li Avukat Serdar Öktem'in aralarında bulunduğu 22 sanık yargılanıyor. Mahkeme, Temmuz ayında görülen duruşmada 10 sanığı tahliye etmişti. Duruşma, savcının esas hakkındaki mütalaasından sonra 30 Eylül'e ertelenmişti. Duruşmalar, 4 Ekim'e kadar sürecek. Bu duruşmalarda, sanıklar esas hakkındaki savunmasını yapacak. Duruşma periyodunun bitiminin ardından mahkeme, 4 Ekim'de son kararı açıklayabileceği gibi duruşmayı karar için ileri bir tarihe de atabilir.

Sinan Ateş cinayetinde duruşmalar 30 Eylül'de başlayacak Fotoğraf: Privat

Diğer yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bulunduğu 17 şüpheliyle ilgili de cinayet soruşturması sürüyor. Başsavcılığın, buna ilişkin dava açıp açmayacağı halen bilinmiyor.

Ayhan Bora Kaplan davası

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren bir diğer dava ise suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan davası. Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na gelmesinin ardından Kaplan gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 61 sanığın yargılandığı davaya 9 Eylül'de devam edilecek. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında o dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Süleyman Soylu'nun çağrısı üzerine TRT Genel Müdürlüğü'nün önüne silahla adamlarıyla gelen Kaplan, bu davada iki kez adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 169 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanıyor.

Yeni adli yılda önemli davalardan biri de Ayhan Bora Kaplan hakkında açılan dava Fotoğraf: DHA

Polislerin 'Kaplan'dan rüşvet alma' davası

Ayhan Bora Kaplan davasıyla birlikte paralel bir yargılama daha yapılacak. Kaplan, sorgusunda dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alp Aslan'ın kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini iddia etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, Asayiş Şube'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay'ın arasında bulunduğu 4 polise "rüşvet alma" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından dava açılmıştı. Bu davada Kaplan da sanık oldu. Bu dava da 11 Ekim'de görülecek.

Kaplan'ı gözaltına alan polisler de yargılanıyor

Ayhan Bora Kaplan davasının sanığı ve gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, komiserler Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca, Metehan İlkyaz ile 5 sivile dava açılmıştı. Çelik, Demircan ve Gültekin, Kaplan'ı Esenboğa Havalimanı yolunda gözaltına alan ekipti. 18 Temmuz'da başlayan bu dava da savunmaların ardından 3 Eylül'e ertelendi. Murat Çelik, savunmasında davayı "Ayhan Bora Kaplan örgütünün karşı operasyonu" olarak nitelendirdi.

Seçil Erzan'ın yargılandığı dava

Denizbank'ın eski Levent Büyükdere Şubesi Müdürü Seçil Erzan'ın, "Fatih Terim Fonu" adı altında milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla açılan dava ise İstanbul'da sürüyor. Fatih Terim'in kızı Buse Terim, futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun aralarında bulunduğu en az 18 kişinin 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırıldığı iddia ediliyor. Davada, Seçil Erzan'ın aralarında bulunduğu 7 kişi, "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla yargılanıyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava 20 Eylül'e ertelendi.

Dilan Polat davası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dilan ve Engin Polat çiftinin arasında yer aldığı 28 şüpheli hakkında açtığı dava ise 4 Eylül'de başlayacak. İddianamede, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Mustafa Özalp ve Ahmet Gün hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme," "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapsi isteniyordu. Davanın 5 tutuklu sanığından biri olan Dilan Polat, 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

19 Ağustos'ta tahliye edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında açılan dava 4 Eylül'de başlayacak Fotoğraf: Anka Haber Ajansi

Diğer önemli davalar

28 Şubat davasında Yargıtay'ın verdiği bozma kararının ardından 16 sanığın yeniden yargılandığı dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Eylül'de devam edecek.

Gülen yapılanmasının eski "Emniyet İmamı" olmakla suçlanan ve halen devlet içerisinde "KÖZ Grubu" olarak adlandırılan yapının başındaki Kemalettin Özdemir hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" iddiasıyla açılan dava 11 Eylül'de başlayacak.

Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin dava Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Ekim'de devam edecek.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 43 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin dava ise 1 Kasım'da Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.

Deprem davaları sürüyor

6 Ekim 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde yıkılan binalara ilişkin açılan davalar da sürüyor. Adıyaman'da İsias Otel, Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi, Hatay'da Rönesans Rezidans davaları, bu süreçte açılan simge davalar oldu. Ancak depremde yıkılan binalarda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri yönünden ise etkin soruşturma yapılamadı.

Yeni adli yılda, deprem davaları da sürecek. Bunlardan biri de Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin yıkılması ile ilgili dava. Fotoğraf: Alican Uludag/DW

AYM'de kritik davalar

Yeni adli yılda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündemi de yoğun olacak. Yüksek Mahkeme, cezaevinde olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin verdiği ihlal kararının uygulanmaması üzerine yapılan üçüncü başvuruyu karara bağlayacak. Aynı zamanda Gezi davasında verilen mahkumiyet kararlarına karşı yapılan bireysel başvuru da yine AYM gündeminde olacak.

HDP hakkında 2021 yılında açılan kapatma davasının da bu dönemde karara bağlanması bekleniyor. Bu davada, AYM raportörünün raporu bekleniyor. Yine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bireysel başvuru da AYM önünde olacak.

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?