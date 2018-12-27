 Yeniçağ gazetesi yazarına saldıranlar gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 12.05.2019

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TÜRKİYE

Yeniçağ gazetesi yazarına saldıranlar gözaltına alındı

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a evinin önünde düzenlenen saldırının faillerinin gözaltına alındığı bildirildi. Yeniçağ gazetesinin haberine göre saldırının 6 failinin hepsi yakalandı.

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Türkiyem TV'deki programının ardından önceki gece evinin önünde bir grubun beyzbol sopalı saldırısına maruz kalarak ağır yaralanan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldıranların gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri tarafından tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası olayı gerçekleştirdiği belirlenen failler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği ve sorgularının devam ettiği bildirildi.

Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi İstanbul İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik saldırıya sert tepki göstermiş, "Yeniçağ gazetesine yapılan alçak saldırılara bugün bir yenisi daha eklenmiştir...Bu saldırıyı kabul edebilmemiz, sineye çekebilmemiz mümkün değildir. Demirağ’a yapılan saldırı Yeniçağ’a yapılmıştır. Bu olayı gerçekleştirenleri ve onlara talimat verenleri teker teker ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Türkei, Ankara: Yavuz Selim Demirag im Krankenhaus

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demirağ'ı hastanede ziyaret etti

Akşener ve Kılıçdaroğlu tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da saldırıya tepki gösterdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Twitter üzerinden paylaştığı mesajında saldırıyı kınadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demirağ'ı hastanede ziyaret ettikten sonra Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen 2018 yılı Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni’ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada "Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a saldıran faillerin bulunması lazım. Sağlıklı bir yargılama yapılır mı, endişem var" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu "Eğer gazeteci rahat bir haber yapabiliyorsa orada demokrasi vardır. Gazeteci, o zaman yaptığı haberden keyif alır. Ama haberi yapıp bunları geniş kitlelere yansıtamıyorsa, baskı görüyorsa orada demokrasi yoktur. Bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta budur" dedi.

DW/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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