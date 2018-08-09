 Yemenli çocuklar için toplu cenaze töreni | DÜNYA | DW | 14.08.2018

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DÜNYA

Yemenli çocuklar için toplu cenaze töreni

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında vurduğu okul otobüsünde ölen çocukların cenazeleri düzenledi. Çocuklar toplu cenazeyle defnedildi.

Jemen Beerdigung von Opfern eines Luftangriffs in Saada (Reuters/N. Rahma)

İç savaşın sürdüğü Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sada'da düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden çocuklar toplu bir cenaze töreniyle Pazartesi günü defnedildi. Yaklaşık 50 aracın cenazelerin defnedileceği alana tabutlar taşıdı bildirildi.

Cenaze töreninde, Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarını protesto eden kalabalık, Suudi Arabistan'ı destekleyen ABD'yi suçladı. Cenazede, "Amerika Yemenli çocukları öldürüyor" pankartları taşındı.

Cenazeye kaç çocuğun naaşının getirildiği bilinmiyor. Cenazeye katılan bazı kişilerin, kimi ailelerin saldırıda hayatını kaybeden çocuklarını daha önceden defnettiklerini aktardığı bildirildi.

Sada'daki cenaze töreninden

Sada'daki cenaze töreninden

Geçen Perşembe günü Yemen'in kuzeyindeki Sada'da Suudi koalisyonun düzenlediği hava saldırısında piknikten dönen bir okul otobüsü vurulmuştu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi saldırıda 29 çocuğun öldürüldüğünü açıklarken, uluslararası alanda tanınmayan Husi hükümeti ise ölü sayısının 51 olduğunu ve aralarında 40 çocuk bulunduğunu belirtmişti.

Suudi koalisyon sorumluluğu üstlendi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne göre sadırıda 29 çocuk hayatını kaybetti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne göre sadırıda 29 çocuk hayatını kaybetti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon saldırının sorumluluğunu üstlenmiş ancak hedefin Husi savaşçılarının taşımdığı bir otobüs olduğu savunmasını yapmıştı. Suudi koalisyon saldırıya dair bir inceleme başlatılacağını açıklarken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, incelemenin "güvenilir" olması gerektiği uyarısını yapmıştı.

DW,AFP/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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