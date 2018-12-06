 Yemen′deki savaşta bir haftada 123 ölü ve yaralı | DÜNYA | DW | 07.12.2018

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DÜNYA

Yemen'deki savaşta bir haftada 123 ölü ve yaralı

Yemen'deki savaşa son vermek için İsveç'te yürütülen görüşmeler sürerken BM ülkede haftada en az 123 sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Bu sivillerin yüzde 33'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Jemen Luftangriff auf Hodeidah (Reuters/A. Zeyad)

Dört yıldır iç savaçla boğuşan Yemen'de barışı sağlamak için Stockholm'de yürütülen görüşmeler sürerken, Birleşmiş Milletler'den (BM) ülkedeki insani dramı gözler önüne seren bir açıklama geldi.

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Yemen'deki savaşa çözüm amacıyla Stockholm'de yürütülen barış görüşmelerinde tutuklu takası konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmaya görüşmelerin ilk gününde varıldı. (06.12.2018)

Çocuklara yardım örgütü Save the Children, Yemen'de Nisan 2015 ile Ekim 2018 arasında 85 bin çocuğun açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini açıkladı. (21.11.2018)

BM, savaşlar ve felaketler nedeniyle dünyada 132 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu tahmin ediyor. Ancak, 2018’de bu yardımın yapılabilmesi için gereken paranın sadece yüzde 56’sı sağlanabildi. (04.12.2018)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Yemen'de son üç ay içerisinde her hafta ortalama 123 sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. UNHCR Ağustos-Ekim ayları arasında bu sayının yaklaşık bin 500 sivile ulaştığını açıkladı. Sivil kayıpların yüzde 33'ünü kadın ve çocukların oluşturduğu belirtildi. BM taraflara sivilleri korumak için daha fazlasını yapma çağrısını yineledi.

İsveç'teki görüşmeler Perşembe günü tutuklu takası konusunda sağlanan uzlaşma ile başlamıştı.

Bugünkü görüşmelerde Yemen'e insani yardımların taşındığı liman kenti Hudeyde'nin durumu ele alındı. Yemen'in Tarım Bakanı Otham al-Mujalli, İran'ın desteklediği Şii Husilerin Hudeyde'den çekilmemesi durumunda askeri operasyon seçeneğinin masada olduğunu söyledi. Yemenli Bakan, "Eğer karşılık alamazsak, elimizde çok sayıda seçenek var. Bunlar arasında askeri kararlılık da yer alıyor" dedi.  

Birçok kanser hastası gerekli sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Fotoğraf 23 Temmuz 2018'e ait

Birçok kanser hastası gerekli sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Fotoğraf 23 Temmuz 2018'e ait

Yemen'de hükümet, Husileri Hudeyde limanı üzerinden silah kaçakçılığı yapmakla suçluyor. İnsani yardıma muhtaç olan Yemenlilere gönderilen gıdanın yaklaşık olarak yüzde 90'ı Hudeyde üzerinden ülkeye ulaşıyor. Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyon güçlerinin desteği ile geçtiğimiz aylarda Hudeyde'ye yönelik operasyon başlatılmıştı. 150 binden fazla sivilin kentte sıkışıp kaldığı tahmin ediliyor.

Ortadoğu'nun en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Suudi Arabistan ve İran arasında velaket savaşına dönüşen iç savaşta şu ana kadar 2 bin 500'ü çocuk olmak üzere 57 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Nüfusun yarısına tekabül eden 14 milyon kişi, açlıkla savaşıyor. Yemenlilerin üçte biri de acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Her 10 dakikada bir Yemenli çocuk, aşı ile tedavi edilebilir bir hastalık sonucu ölüyor.

DW,rtr,AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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