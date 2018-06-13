Yemen'deki savaş için BM devrede

Birleşmiş Milletler'in Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de 2015'den beri süren ve bölge devletlerinin vekâlet mücadelesine sahne olan iç savaşı bitirmek üzere tarafları Eylül'de Cenevre'de görüştürmeyi planladığını açıkladı.

Griffiths, Yemen'de İran'ın destek verdiği ileri sürülen Şii Husiler ile Suudi Arabistan liderliğindeki Sünni Arap koalisyonunun desteklediği merkezi yönetim arasında üç yıldan fazla bir zamandır devam eden savaşı bitirmek için "siyasi bir çözümün" "mümkün" olduğunu söyleyerek 6 Eylül tarihini işaret etti.

Temsilci, tarafları güven arttırıcı önlemler alma ve barış görüşmeleri için bir çerçeve belirleme amacıyla müzakere etmeye davet ederken, savaşan taraflardan planlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde'de en az 26 ölü

Öte yandan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun, ülkenin en büyük dördüncü kenti ve Kızıldeniz üzerindeki ana limanı olan Hudeyde'de bugün düzenlediği hava saldırısında yerel tıbbi kaynaklara göre en az 26 kişi yaşamını yitirdi, 70'ten fazla kişi de yaralandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Twitter'daki Yemen özel hesabından yapılan açıklamada, saldırı sonrası hayati tehlikesi bulunan en az 50 yaralı için kentteki El Tevra Hastanesi'ne cerrahi tıp malzemesi gönderdikleri belirtildi.

Hastanenin Twitter hesabından yapılan açıklamada da binanın ana giriş kapısının isabet aldığı kaydedilirken, Husilerin haber ajansı Saba'ya göre hava saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon ile saldırılarla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Harekât Haziran'da başlamıştı

Yemen'de merkezi yönetiminin, koalisyonun desteği ile Huveyde kentini ele geçirme harekâtı Haziran ayında başlatılmış ve iç savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Husilerin bu denli güçlü olduğu bir coğrafyaya saldırı düzenlenmişti.

Hudeyde Limanı'nın ele geçirilmesiyle birlikte Husilerin tüm ikmal hatlarını kesmeyi hedefleyen merkezi hükümetin 12 Haziran'dan beri devam eden bu çabaları ise şu ana kadar sonuç vermedi.

Husiler Salı günü bir açıklama yaparak barış girişimlerine desteklerini göstermek için Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılık hatlarından geçen petrol tankerlerini hedef almayacağını açıklamıştı.

Muhalifler, Hudeyde Limanı'nın kontrolünü uluslararası bir kurulun yönetimine bırakmayı önerse de, Suudi liderliğindeki koalisyon güçleri Husilerin kentten "koşulsuz bir şekilde ayrılmasını" talep etmişti.

Hudeyde'de merkezi yönetime bağlı bir asker

İç savaşın yıkımı

Yemen'in en kalabalık dördüncü kenti Hudeyde'de yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Kent aynı zamanda iç savaştan dolayı sürekli olarak açlık ve kolera tehlikesiyle karşı karşıya olan ülke için hayati derecede öneme sahip ithal ürünlerinin yüzde 70'inin ülkeye giriş kapısı.

2011 yılında Tunus'tan başlayarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki birçok ülkeye sıçrayan ve tek adam rejimlerine bir başkaldırıya dönüşen Arap Baharı Yemen'de eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasına ve ülkeyi terk etmesine neden olmuştu.

Salih'in ülkeden ayrılmasının ardından göreve gelen Abdurabbu Mansur El Hadi yeni Devlet Başkanı olmuş, ancak kısa bir süre sonra isyancı Şii Husilerin başkent Sana'yı 2014 yılında ele geçirmesiyle önce ev hapsine alınmış, ardından ülkeden ayrılmıştı.

Hudeyde kenti de aynı sene Husilerin kontrolüne geçmişti. Yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de Mart 2015'ten beri Husilerle merkezi yönetim arasında devam eden iç savaşta şu ana kadar yaklaşık 10 bin insanın hayatını kaybettiği ve 15 milyondan fazla Yemenlinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı tahmin ediliyor.

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DW,AP,rtr,AFP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe