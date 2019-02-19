Yemen’de savaşın bilançosu: Nüfusun yüzde 70'i açlıkla savaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de beşinci yılına giren savaş nedeniyle yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekerek, bir kez daha çatışan tarafları, sivillere insani yardımın ulaştırılmasının önünü açmaya çağırdı.

BM Dünya Gıda Programı sözcüsü Herve Verhoosel ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 70'ine tekabül eden 20 milyon kişinin yeterli beslenemediğini söyledi. Bu sayının büyük bir bölümünü çocuklar oluşturuyor.

Bu kişilerin yaklaşık 10 milyonunun açlıktan ölebileceği vurgulandı. Verhoosel, ülkedeki 31 bölgeden 28'inde insani krizin alarm verici boyutlarda olduğunu söyleyerek çatışan tarafların insani yardım ekiplerine sivillere ulaşmaları için imkan tanıması gerektiğine dikkat çekti.

Sözcü, bu yardımların halka ulaştırılması açısından büyük stratejik öneme sahip liman kenti Hudeyde'de yaşanan yoğun çatışmaları örnek göstererek, bölgede güvenlik sağlanmadığı sürece yardım ekiplerinin sivillere ulaşmasının imkansız olduğunu söyledi.

Yoğun çatışmalara karşın BM Dünya Gıda Programı her ay 12 milyon kişiye insani yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Liman kenti Hudeyde'de devam eden çatışmalar sivillere yardımı imkansız kılıyor

"Bundan daha kötüsü olamaz dediğimiz yerdeyiz”

İnsani yardım örgütü Care Deutschland'ın Genel Sekreteri Karl-Otto Zentel de ülkedeki sivillerin durumunu "Daha kötüsünün tahayyül bile edilemeyeceği bir noktaya ulaşmış bulunmaktayız" sözleriyle anlattı.

Örgüt, savaşın acımasız koşullarında geçen son dört yılda düzenlenen 20 bin hava saldırısı sonucu toplam 70 bin kişinin hayatını kaybettiğini, dört milyon kişinin yerinden edildiğini ve hızla yayılan bir kolera salgının baş gösterdiğini belirtti.

Ortadoğu'nun en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana İran'ın desteklediği Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Suudi Arabistan ve İran arasında vekalet savaşına dönüşen iç savaşta hayatını kaybeden siviller arasında aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu belirtiliyor.

Yemen'deki durumu, "dünyadaki en büyük insani kriz” olarak tanımlayan BM'ye göre, savaş ülkede ekonomiyi de yerle bir ederken, işleyen eğitim ve sağlık sisteminden bahsetmek de uzun süredir mümkün değil.

DW,epd,dpa/SÖ,GA

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