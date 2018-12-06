 Yemen′de nüfusun yüzde 70′i açlıkla savaşıyor | DÜNYA | DW | 11.12.2018

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DÜNYA

Yemen'de nüfusun yüzde 70'i açlıkla savaşıyor

Yemen için barış görüşmeleri sürerken, BM ülkede 20 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiğini 250 bin kişininse en kötü seviye olarak tanımlanan 5. aşamaya ulaştığını belirtti. Şimdi 4 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor.

Hungersnot im Jemen (Reuters/K. Abdullah)

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Alman hükümeti Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan’a silah ihracatını şimdilik askıya aldı. Ancak Almanya’nın Suudilere sattığı silahların Yemen’deki savaşta kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (06.12.2018)

Yemen'deki savaşa son vermek için İsveç'te yürütülen görüşmeler sürerken BM ülkede haftada en az 123 sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Bu sivillerin yüzde 33'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. (07.12.2018)

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yüzde 15'lik bir artışla 20 milyon kişiye tekabül eden nüfusun yüzde 70'inin açlıkla mücadele ettiğini açıkladı. Açıklama, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'tan geldi. Geçtiğimiz günlerde Yemen'i ziyaret eden Lowcock, ülkedeki insani durumda ciddi bir kötüleşme olduğunu ve bu durumun endişe verici seviyeye ulaştığını belirtti. 

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Yemen'de ilk kez 250 bin kişinin 5. aşama olarak nitelendirilen en kötü seviyede açlık, ölüm ve fakirlikle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.  BM yetkisi, bu durumla karşı karşıya olan 250 bin Yemenlinin dört eyalette yoğunlaştığını belirtti. Lowcock, bu eyaletleri Taiz, Sada, Haja ve Hudeyde olarak açıklandı. Dünya üzerinde 5. aşama olarak bilinen seviyede açlığın yaşandığı bir diğer noktanın Güney Sudan. 

Yemen'de yaklaşık 5 milyon kişi de 4. aşama olan "acil durum" seviyesinde bulunuyor. Bu insanların akut şekilde yetersiz beslendiği, ölüm oranının yüksek olduğu ve yiyecek sıkıntısı yaşanacak derecede ekonomik kayıp içerisinde olduğu belirtiliyor. 

Mark Lowcock, iç savaşla mücadele eden 20 milyon Yemenliye insani yardım sağlamak için 4 milyar dolar yardım çağrısında da bulundu. Şubat ayında İsveç ve İsviçre'nin desteği ile Yemen'e yardım konferansı düzenlenecek.

10 Kasım 2018'de Hudeyde'de çekilen bir fotoğraf. Çocuklar içme suyu bekliyor

10 Kasım 2018'de Hudeyde'de çekilen bir fotoğraf. Çocuklar içme suyu bekliyor

Yemen için barış görüşmeleri sürüyor

İran'ın desteklediği Husiler ve Yemen hükümeti arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de 6 Aralık'ta başlayan müzakereler ise devam ediyor. Görüşmeler sürerken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015'ten bu yana Yemen'de 70 bin kişinin ya öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı. DSÖ, savaş nedeniyle şiddet mağduru çocuk, kadın ve erkeklerin sayısının 70 binden fazla olduğunu aktardı.

Ortadoğu'nun en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Suudi Arabistan ve İran arasında velaket savaşına dönüşen iç savaşta şu ana kadar 2 bin 500'ü çocuk olmak üzere 57 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Nüfusun yarısına tekabül eden 14 milyon kişi, açlıkla savaşıyor. Yemenlilerin üçte biri de acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Her 10 dakikada bir Yemenli çocuk, aşı ile tedavi edilebilir bir hastalık sonucu ölüyor.

DW,AP,AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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