Yemen'de müzakere umudunu artıran gelişme

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, Yemen'deki yaralı 50 Husi isyancısının tedavi için başkent Sana'dan Umman'a tahliye edileceğini açıkladı. Yaralıların tahliyesi Birleşmiş Milletler (BM) uçağıyla gerçekleşecek.

Yemen'de 2015 yılından bu yana Husilere yönelik askeri operasyon düzenleyen koalisyon, tahliye işleminin İsveç'te yapılması öngörülen barış müzakereleri öncesi "güven ortamı oluşturmak" amacıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

BM, İran destekli Şii Husiler ile Suudi Arabistan’ın desteklediği Yemen hükümetini bu ay içinde müzakere masasına oturtmayı planlıyor. Husilerin görüşmelere katılmak için sunduğu şartlardan biri de yaralıların yurt dışına çıkışının ve tedavilerinin ardından güvenli şekilde geri dönmesinin sağlanmasıydı.

Yemen'deki savaşta yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kalmasının yanı sıra yaşanan kıtlık ve salgın hastalıklar nedeniyle ülkede bir an önce barış sağlanması yönündeki uluslararası baskı artıyordu. BM öncülüğündeki barış müzakerelerinin İsveç'te yapılması bekleniyor. Görüşmeler için kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi Michael Aron, İsveç'teki müzakerelerin bu hafta içinde başlayacağına dair bir tweet attı.

Yemen'de barış sağlanması için geçen Eylül ayında Cenevre'de yapılması planlanan görüşmeler, Husi heyetinin İsviçre'ye gitmemesi nedeniyle gerçekleştirilememişti.

BM temsilcisi Sana'da

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, İsveç'teki müzakereler öncesi herhangi bir sorun yaşanmasının önüne geçmek için bugün Sana'ya gitti.

Husi yönetiminden bir kaynak dpa'ya yaptığı açıklamada, Griffiths'in İsveç'teki görüşmelere Husi heyetiyle birlikte gideceğini söyledi. Ancak söz konusu kaynak, Griffiths ve heyetin ne zaman Yemen'den ayrılacaklarına dair bilgi vermedi.

İran da İsveç'te yapılması planlanan görüşmelere desteğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran'ın, krizin çözülmesi için uluslararası toplumla işbirliğine hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yemen'deki insani felaketin sonlandırılmasına yönelik çabalar, dünyadaki tüm ülkeler için tarihi bir görevdir" denildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyon, İran destekli Husilerin 2014 yılının sonlarında başkent Sana ve Yemen'in diğer bazı bölgelerinde kontrolü ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.

BM, Yemen'de sivil ölümlere neden olmakla suçlanan koalisyonun operasyon başlattığı tarihten bu yana ülkede en az 10 bin insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor. İnsan hakları örgütleri ise can kaybının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

DW,dpa,AFP/CÖ,GA

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