 Yemen′de liman kenti Hudeyde′ye operasyon | DÜNYA | DW | 03.11.2018

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DÜNYA

Yemen'de liman kenti Hudeyde'ye operasyon

Yemen'in insani yardım kapısı olarak görülen Hudeyde'ye yönelik askeri operasyon başlatıldı. Yemen güçleri, Hudeyde'nin kırsalında kontrolü ele geçirmeye başladığını duyurdu.

Arşiv

Arşiv

Yemen'de Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyon güçleri, liman kenti Hudeyde'de İran destekli Husilere yönelik başlattıkları operasyonda ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

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UNICEF, Yemen’de açlıkla karşı karşıya olan 14 milyon kişinin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Örgüte göre, savaşın sona ermesi tek başına ülkedeki krizi bitirmek için yeterli değil. (01.11.2018)

BM Genel Sekreteri Guterres, "uçurumun kenarında" olarak tanımladığı Yemen'deki şiddetin durdurulması için her iki savaşan tarafa da çağrı yaptı. Guterres son gelişmeler ışığında ülke için bir umut doğduğunu belirtti. (02.11.2018)

Yemen'de üç yılı aşkın süredir devam eden savaşı sonlandırmak için hükümet masaya oturmaya hazır olduğunu duyurdu. ABD, Çarşamba günü yaptığı açıklamada taraflara müzakere masasına dönmek için 30 gün süre tanımıştı. (01.11.2018)

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan askeri kaynaklar, Hudeyde'nin doğusunda ve güneyinde yer alan dış mahallelerde kontrolü sağladıklarını duyurdu. Askeri kaynaklar, Hudeyde limanının kontrolünü ele geçirene dek ordunun operasyonu sürdüreceğini aktardı.

İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde olan Hudeyde'ye yönelik operasyon kapsamında koalisyon güçlerinin gece boyunca hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Stratejik öneme sahip olan kentlerden biri olan Hudeyde, ülkeye giden ihraç ürünleri ve insani yardım malzemesinin yaklaşık yüzde 80'inin ilk ulaştığı nokta konumunda.

UNICEF'ten Hudeyde uyarısı

Hudeyde'ye yönelik operasyon sürerken Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yöneticisi Geert Cappelaere, bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Cappelaere, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, hem Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi yönetimi hem de Husileri eleştirdi. BM yetkilisi, Yemenli yetkililerin ülkeye insani yardım taşınmasını imkansız hale getirdiğine dikkat çekti.

Cappelaere, yardım çalışanlarının belirli bölgelere seyahat etmesine izin verilmesini ve bürokratik işlemlerle boğuşmasını eleştirdi.

ABD yönetimi tarafından hafta içerisinde yaptığı açıklamada Yemen'de çatışmalara son verilmesi talep edilmişti. ABD Savunma Bakanı James Mattis, ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması için taraflara 30 günlük süre tanımıştı.

Hudeyde neden önemli?

Kızıl Deniz'e açılan kapı konumundaki liman şehri Hudeyde, Yemen'deki iç savaşta insani yardım ve gıdanın ülkeye ulaştırıldığı önemli noktalardan biri. İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde olan Hudeyde'ye yönelik bir operasyonun bölgedeki insani yardım çalışmalarına ağır darbe vuracağı belirtiliyor.

30 milyon nüfuslu Yemen'de yaklaşık 8,5 milyon kişiye gıda Birleşmiş Milletler'in (BM) gıda programı tarafından sağlanıyor.

Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Yemen'de üç yıldır süren savaşta yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi. Hastanelerin de saldırıların hedefi olduğu ülkede sağlık sistemi çökmüş durumda. Ülkede başta kolera olmak üzere birçok hastalık salgına dönüştü.

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Yemen'de savaşın kaybedenleri çocuklar

dpa,AP/ÖA,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Yemen'de savaşın kaybedenleri çocuklar  

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