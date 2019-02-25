 Yemen′de iki buçuk ayda 109 bin kolera vakası | DÜNYA | DW | 25.03.2019

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DÜNYA

Yemen'de iki buçuk ayda 109 bin kolera vakası

BM, insani krizin sürdüğü Yemen'de 109 bin yeni kolera vakası tespit edildiğini açıkladı. Hastalığın yayılmasına aşırı yağışların ve arıtılmamış suların neden olduğu tahmin ediliyor.

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2017'de Nisan-Aralık ayları arasında 2 bin 500 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti

Yemen'de 2019 yılı başından bu yana kolera vakalarında artış meydana geldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Mart ayı ortası itibariyla yaklaşık 109 bin yeni vakanın bildirildiğini açıkladı. Yılın başından bu yana kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 190'a ulaştığı bilgisi verildi.

Verilen bilgiye göre, koleraya yakalananların üçte birini beş yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. BM verilerine göre koleranın en sık görüldüğü altı yer arasında başkent Sana ve çevresi ile insani yardımların sivil halka ulaştırılması bakımından stratejik öneme sahip liman şehri Hudeyde de bulunuyor.

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    Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı"

    Tedavi pahalı

    Khaled İsmail kanser nedeniyle sol kolu omzundan kesilmek zorunda kalan kızı Radhiya’nın sağ elini öpüyor. Varını yokunu satmasına hatta borç almasına rağmen daha iyi bir tedaviye parası yetmeyen baba şöyle diyor "Savaş bizim hayatımızı kararttı. Yurt dışına çıkamıyoruz, bu yüzden kızım iyi bir tedavi alamadı."

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    Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı"

    Devletten yardım yok

    Yemen’in başkenti Sanaa’da bulunan Ulusal Onkoloji Merkezi iki yıldır devletten destek almıyor. Merkez, Dünya Sağlık örgütü başta olmak üzere uluslararası yardım dernekleri ve iş insanlarının sağladığı katkılarla ayakta duruyor.

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    Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı"

    Sadece çocuklara yatak var

    Kanser merkezinde bulunan az sayıdaki yatak ise çocuklara ayrılmış durumda. Klinik her ay yaklaşık yeni 600 hasta kabul ediyor. Bu kadar hastanın tedavisi için geçtiğimiz yıl içinde sadece 1 milyon dolar bütçe ayrıldı.

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    Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı"

    Bekleme salonunda kanser tedavisi

    Kanser hastası yetişkinlerin tedavisi serumlar yoluyla iki büklüm oturdukları bekleme odalarında yapılıyor. Savaştan önce yılda 15 milyon dolar yardım alan klinikte Yemen’in diğer kanser klinikleri için ilaç tedariği bile yapılıyordu.

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    Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı"

    Yardım malzemesi stokları yok

    Bir kanser hastası Sanaa’daki klinikte tedavisini bekliyor. Ancak tıbbı yardım malzemeleri konusunda yokluk yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bölgeye karadan ve havadan ulaşımı kısıtladı. Böylece başkent dahil ülkenin bir kısmını kontrolü altında tutan Husilere silah yardımı yapılmasını engellemeye çalışıyorlar.

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    Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı"

    Doktor sayısı çok az

    70 yaşındaki Ali Hizam Mused’in beyninde tümör var. Sanaa’daki bir yardım örgütü ona ve diğer kanser hastalarına kalacak yer sağlıyor. Ancak Yemen’de eksik olan sadece hastaların yatacağı yataklar değil. Tıbbı personel bulmak da oldukça zor. Ayrıca bölgedeki insanların çoğunun tedaviyi karşılayacak parası yok.

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    Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı"

    İnsani kriz

    14 yaşındaki kanser hastası Amena Muhssein Owaid kanser hastalarının konakladığı, yardım organizasyonuna ait bir evde kalıyor. Yemen’deki milyonlarca insan açlık, kolera, difteri ve sıtma gibi hastalıkların pençesi altında. Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre savaş nedeniyle 50 bin insan hayatını kaybetti.


BM, yılın bu zamanı için beklenmedik aşırı yağışların koleranın yayılmasının sebeplerinden biri olabileceğini belirtiyor. Kanalizyon sistemlerinin bakımsızlığı ve sulama için arıtılmamış suyun kullanılması da diğer olası sebpler arasında gösteriliyor.

2015 yılından bu yana savaşın sürdüğü Yemen'de bulaşıcı hastalık vakaları sıkça görülüyor. 2017 yılında sekiz aylık zaman dilimi içinde bir milyondan fazla kolera vakası kayıt altına alınmıştı. Aynı yılın Nisan ve Aralık ayları arasında 2 bin 500 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bakterilerin neden olduğu kolera hızla yayılabilen bir hastalık. Genellikle kirli içme suyu ya da gıdalar aracılığyla bulaşan hastalıktan muzdarip olanlarda ölümle sonuçlanabilecek bir mide bağırsak enfeksiyonu baş gösteriyor.

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İç savaş günlerinde kolera

AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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İç savaş günlerinde kolera  

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