 Yemen′de Husilerden saldırı | DÜNYA | DW | 01.08.2019

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DÜNYA

Yemen'de Husilerden saldırı

Yemen'de Şii Husi milislerinin bir askeri geçit törenine düzenlediği füze saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Bir karakola düzenlenen intihar saldırısında da en az 11 kişi öldü.

Jemen Anschlag auf Polizeikräfte in Aden (Reuters/F. Salman)

Yemen'in başkenti Aden'de Şii Husi milislerinin bir askeri geçit törenine düzenlediği füze saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Reuters haber ajansı saldırının Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güvenlik Kuşağı'na ait bir askeri kampa düzenlediğini geçti. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de Husilere karşı savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da bir bileşeni.

Reuters sağlık ve güvenlik makamlarından aldığı bilgilere göre ölü sayısını en az 32 olarak açıkladı. Alman haber ajansı dpa'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre ise saldırıda en az 35 kişi ölürken 19 kişi de yaralandı.

Husilerin resmi televizyon kanalı konumundaki El Mesire saldırının orta menzilli balistik füzey ve bir askeri insansız hava aracıyla düzenlendiğini duyurdu. Haberde hedef alınan askerlerin Husilerin elinde bulunan bölgelere yönelik bir harekât için hazırlık halinde olduğu ileri sürüldü.

Yemen ordusundan bir kaynak Tuğgeneral Münir El Yafi'nin de ölenler arasında olduğunu söyledi.

Jemen Anschlag auf Polizeikräfte in Aden

Polis karakoluna intihar saldırısı

Bu saldırıyla eş zamanlı olarak Aden'de bir polis karakoluna patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şeyh Osman ilçesindeki polis karakolunun girişinde düzenlenen saldırıda AFP'nin haberine göre üçü polis memuru olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. En az 20 kişi de yaralandı. Bu saldırının Husiler tarafından düzenlenmediği tahmin ediliyor. Radikal İslamcı IŞİD ve El Kaide'nin de aktif olduğu Aden'de geçen yıllarda buna benzer birçok intihar saldırısı düzenlenmişti.

Yemen'deki iç savaş 2015 yılında patlak vermişti. Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer Arap ülkeleri Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'ye destek veriyor. Şii Husi milislerinin arkasında ise İran bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre 10 binden fazla insanın öldüğü savaşta 3 milyon 300 binden fazla insan da yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı.

AFP, dpa, Reuters / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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