Yemen'de Husiler'den "ateşkese hazırız" açıklaması

Yemen'de yaklaşık dört yıldır süren iç savaşın taraflarından olan İran destekli Şii Husiler, roket sadırılarını sonlandırabileceklerini açıkladı. Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin barış sağlanmasından yana tavır sergilemesi halinde Husilerin de hazır olduğu belirtildi.

Açıklama, Husi birliklerinin devrim komitesinin başındaki Muhammed el Husi tarafından Pazartesi günü Twitter üzerinden yapıldı. Muhammed el Husi, "füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların sonlandırılmasının bir iyi niyet göstergesi olduğunu ve düşmanın barış görüşmelerine itiraz etme ve Yemen'i işgal etmeyi sürdürme imkanını ortadan kaldıracağını vurguladı.

Husilerin açıklaması, BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in BM Güvenlik Konseyi'nde açıkmasından kısa süre sonra yapıldı. Griffiths, tarih vermeden tarafların yeniden barış görüşmelerine başlamak üzere masaya oturacaklarını ifade etmişti.

Yemen'de şimdiye kadar sürdürülen barış görüşmelerinden sonuç alınmadı. Çatışmalar geçen haftalarda Husilerin kontrolündeki Hudeyde liman kentine operasyon başlatılmasıyla yeniden şiddetlendi.

Fotoğraf 11 Kasım 2018'de Yemen'deki bir hastenede çekildi

Suudi koalisyonun Hudeyde operasyonu ABD'nin Kasım ayı başında taraflara 30 gün içinde ateşkes sağlama çağrısından kısa süre sonra başlatılmıştı. Birleşmiş Milletler, ülke nüfusunun yarısına yakının açlıkla mücadele ettiği Yemen'de, en kısa sürede ateşkes sağlanıp, gıda yardımı ualştırılamadığı takdirde, Yemen'in "yaşayan ölüler ülkesine" dönüşeceğine dikkat çekmişti.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki savaşı son yılların en büyük insani felaketi olarak tanımlıyor. Yemen'deki iç savaşta merkezi yönetimi destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dâhil olduğu koalisyon güçleri, İran destekli Husilere karşı savaşıyor. Suudi koalisyonunun Mart 2015'te müdahale ettiği ülkede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor.

DW/Reuters,dpa/GA,AG

©Deutsche Welle Türkçe