Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor  

Yemen: "Çocukların hayatı pamuk ipliğine bağlı"

BM'nin günümüzün en büyük insani felaketinin yaşandığını belirttiği Yemen'de yedi milyon çocuk yeterli beslenemiyor. Açlık, önlenebilir hastalıklar ve enfeksiyon nedeniyle her on dakikada bir çocuk ölüyor.