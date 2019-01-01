Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor  

Büyük bir insani felaketin yaşandığı Yemen’de yardımların çatışan taraflar nedeniyle açlıkla savaşanlara ulaşmadığı bildiriliyor. Tarafların yardımları kendi aralarında paylaştığı ve satıp gelir elde ettiği belirtiliyor.
İç savaşın bitirilmesi için uluslararası çabaların arttığı Yemen'de yarım milyondan fazla yerinden edilmiş insan açlık ve soğuk hava tehdidi ile mücadele ediyor. 530 bin kişi dağlık bölgelere sığınmış durumda. (19.12.2018)
Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, bu yılın son çeyreğinde de Yemen’deki savaşa katılan Arap ülkelerine silah satışı sürdürüldü. Bu ülkelere yaklaşık 58 milyon euro değerinde silah satıldı. (27.12.2018)