 Yemen′de gıda yardımlarına el konuyor | DÜNYA | DW | 01.01.2019

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DÜNYA

Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor

Büyük bir insani felaketin yaşandığı Yemen’de yardımların çatışan taraflar nedeniyle açlıkla savaşanlara ulaşmadığı bildiriliyor. Tarafların yardımları kendi aralarında paylaştığı ve satıp gelir elde ettiği belirtiliyor.

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Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor

    

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Almanya Arap Yarımadası'na silah satışını sürdürüyor

Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, bu yılın son çeyreğinde de Yemen’deki savaşa katılan Arap ülkelerine silah satışı sürdürüldü. Bu ülkelere yaklaşık 58 milyon euro değerinde silah satıldı. (27.12.2018)  

BM gözlemci misyonu Yemen'de

İç savaşın devam ettiği Yemen'in Hudeyde kenti ve stratejik limanında sağlanan ateşkesi gözlemlemek üzere görevlendirilen BM heyeti ülkeye Aden’den giriş yaptı. Heyet, Sana'dan sonra Hudeyde'ye geçecek. (22.12.2018)  

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Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor  

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