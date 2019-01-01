Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor

Dünyanın en büyük insani felaketinin yaşandığı Yemen’de yardımların çatışan taraflar nedeniyle açlıkla savaşanlara ulaşmadığı belirtiliyor. AP'nin haberine göre taraflar bu gıda yatrdımlarını kendi taraftarlarına veriyor ya da satıp gelir elde ediyor.