Yemen'de bayram yardımı dağıtılan etkinlikte izdiham

Yemen'de Ramazan bayramı öncesi halka nakit para dağıtılan bir etkinlikte yaşanan izdihamda en az 85 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Husi yetkililer, izdihamda en az 322 kişinin de yaralandığını duyurdu. AFP'ye konuşan Husi yetkili, yaklaşık 50 yaralının durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Reuters haber ajansı, başkent Sana'daki bir okul bahçesinde dağıtılan yaklaşık 170 TL değerindeki nakit yardımı almak için yüzlerce kişinin akın ettiğini bildirdi.

Husi Yüksek Devrim Komitesi'nin başında bulunan Muhammed Ali el Husi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, izdihama "aşırı kalabalığın" neden olduğunu söyledi. El Husi, okulun arka kapısının önünde bekleyen kalabalığın kapılar açılınca bir an evvel bahçeye girmek için dar bir merdivene koştuğunu ve izdihamın da bu nedenle yaşandığını belirtti. El Husi, söz konusu izdihamın, Yemen halkının "dünyadaki en kötü insani krizi" yaşamasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Ancak AFP'ye konuşan bazı görgü tanıkları, kalabalığı kontrol altına almaya çalışan güvenlik güçlerince açılan ateş üzerine duyulduğu tahmin edilen silah seslerinin paniğe neden olduğunu söyledi.

AP haber ajansına konuşan Abdülrahman Ahmed ve Yahya Muhsin isimli görgü tanıkları da silahlı Husilerce açılan ateşte isabet alan elektrik kablolarının patlamasının ardından yaşanan paniğin izdihama yol açtığını belirtti.

Fotoğraf: Al Masirah TV/REUTERS

İki gözaltı

Husilerin yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, yardım etkinliğini düzenleyen iki iş insanının gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Husi yetkililer ayrıca, olayda akrabalarını kaybeden ailelere 2 bin dolar tazminat ödeneceğini açıkladı. Yaralılar ise 400 dolar alacak.

Yemen'de İran destekli Husi milisleri ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında sekiz yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, on binlerce insanın ölümüne neden olurken Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesinde ekonomik şartları daha da kötüleştirdi ve milyonlarca insanı açlığa itti.

Yemen'de başkent Sana, 2014 yılından beri Husilerin kontrolünde. Ülkedeki iç savaş, Husilerin 2014'te uluslararası kamuoyunca tanınan hükümeti devirmesinin ardından başladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 2015 yılında Husilere karşı hükümete destek vermek için Yemen'e askeri müdahalede bulundu. Yemen'deki iktidar mücadelesi, İran ile Suudi Arabistan arasındaki bir vekalet savaşı olarak görülüyor.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,HT

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