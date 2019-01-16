 Yemen′de ateşkes için BM gemisinde müzakere | DÜNYA | DW | 03.02.2019

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DÜNYA

Yemen'de ateşkes için BM gemisinde müzakere

Yemen'de savaşan taraflar Hudeyde'deki bir BM gemisinde bir araya geldi. Tarafların geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasına yönelik adımları ele aldıkları belirtildi.

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Yemen'de yaklaşık dört yıldır devam eden iç savaşta taraflar, Hudeyde Limanı'nda Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir gemide buluştu. Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki görüşme, Hudeyde kentindeki ateşkesi gözlemlemek üzere görevlendirilen BM misyonuna başkanlık eden Hollandalı emekli general Patrick Cammaert'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Husiler hükümet güçlerinin denetimindeki bir görüşme yerine karşı çıktıkları için söz konusu geminin tercih edildiği belirtildi.

Hükümet temsilcileri, görüşmede geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi için atılacak adımların ele alındığını kaydetti.

Geçen Aralık ayında İsveç'te varılan anlaşma, savaşan tarafların 7 Ocak'a kadar Hudeyde'den tüm kuvvetlerini çekmesini ve burada bir insani yardım koridoru oluşturulmasını öngörüyordu. Ancak şehrin ve limanlarının kontrolü konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine bu gerçekleştirilememişti.

Hudeyde konumu itibarıyla stratejik anlamda oldukça önemli bir liman kenti. Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkeye gönderilen yardımların halka ulaştırılması açısından da kent kritik önemde.  

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Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor

DW,rtr/ SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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