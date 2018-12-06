Yemen’de ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı

İsveç'te geçen hafta başlayan Yemen barış görüşmeleri devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2015’ten bu yana süregelen savaşta neredeyse 70 bin kişinin ya öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı.

DSÖ tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada Yemen’de savaşın başladığı Mart 2015'ten Ekim 2018'in sonuna kadar olan süreçte savaşta ölenlerinin sayısının 9 bin 900 olduğu açıklandı. Örgüt aynı süreçte 60 bin 200 insanın da yaralandığını belirtti ve savaş nedeniyle şiddet mağduru çocuk, kadın ve erkeklerin sayısının 70 binden fazla olduğunu aktardı.

Cenevre’de yapılan açıklamada DSÖ, savaşta hayatını kaybeden 9 bin 900 kişiden 849’unun, yaralanan 60 binden fazla kişiden 9 bin 200'ünün çocuk olduğunu ifade etti. DSÖ açıkladığı verilerin sadece Yemen'deki sağlık kuruluşlarına dayandığını belirterek gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini aktardı.

Hudeyde için görüşmeler yürütülüyor

Yemen'deki savaşa çözüm amacıyla İsveç’te 6 Aralık'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen barış görüşmelerinde Yemen'in liman kenti Hudeyde için görüşmeler yapılıyor. Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığı bilgiye göre BM, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçlerinin Hudeyde şehrine gerçekleştirdiği operasyonları durdurması karşılığında İran destekli Husilerin şehirden çekilmesini ve şehrin yönetiminin BM tarafından denetlenen ortak bir komiteye devredilmesini teklif etti.

Reuters haber ajansına konuşan Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ise BM'nin Hudeyde'de yer almasını kabul ettiklerini, ancak bunun uzun süreli olamayacağını belirtti. El-Yemani, "Barış koruma olgusu veya BM güçlerinin Yemen'de daimi varlığı veya şehri tarafsız yapmak bizim asla kabul etmeyeceğimiz şeyler” dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi hükümetinin İsveç'teki görüşmeler için oluşturulan heyetinin başkanı olan el-Yemani, Hudeyde şehrinin İçişleri Bakanlığına bağlı polis güçlerinin kontrolüne bırakılması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte hükümetin BM’den gözlemcilerin şehirde konuşlanmasını kabul etmeye hazır olduğunu da belirtti.

Ortadoğu'nun en fakir ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Cumhurbaşkanı Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

epd,dpa,AFP,rtr/DÇÜ,BK

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