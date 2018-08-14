Yemen'de çocukların öldüğü saldırıya BM'den kınama

Yemen'de Hudeyde'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçlerinin havadan düzenlediği saldırılarda çatışmalardan kaçan sivillerin hedef alınması tepkilere neden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentinde düzenlediği hava saldırılarında 26 çocuk ve dört kadının hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Hudeyde'nin El Durayhimi bölgesindeki saldırılar, hem Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock hem de BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore tarafından kınandı.

Hudeyde'deki iki ayrı saldırıda ölen çocuk ve kadınların, bölgedeki çatışmalardan kaçan siviller olduğu belirtildi.

40 çocuk ölmüştü

UNICEF Genel Direktörü Fore, New York’ta yaptığı açıklamada, "Sada’da iki hafta önce düzenlenen saldırıdan sonraki feryadın bu savaşta bir dönüm noktasına yol açmasını umut etmiştim" dedi. Çatışan taraflara ve tarafları destekleyen ülkelere Yemen'deki savaşı sona erdirme çağrısında bulunan Fore, tehlike altındaki binlerce çocuğun hayatının öncelik taşıması gerektiğini ifade etti.

Husilerin kontrolündeki Sada bölgesinde iki hafta önce Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırısında vurulan okul otobüsündeki 40 çocuk hayatını kaybetmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olayla ilgili bağımsız bir inceleme yapılması için çağrıda bulunmuştu.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'de yıllardır süren çatışmalar, ülkede insani krize neden olurken halkı yardıma muhtaç hâle getirdi. Yemen'deki 27 milyon insanın neredeyse dörtte üçü yardımlara muhtaç biçimde hayatını sürdürüyor. Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Şii Husilere ise İran destek veriyor.

dpa,epd,AP/HT,CÖ

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