 Yemen′de çocukların öldüğü saldırıya BM′den kınama | DÜNYA | DW | 24.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Yemen'de çocukların öldüğü saldırıya BM'den kınama

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentinde düzenlediği hava saldırılarında 26 çocuk ve 4 kadının hayatını kaybetmesi, Birleşmiş Milletler'in tepkisine neden oldu.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 9 Ağustos'ta düzenlediği hava saldırısında 40 çocuk yaşamını yitirmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 9 Ağustos'ta düzenlediği hava saldırısında 40 çocuk yaşamını yitirmişti.

Yemen'de Hudeyde'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçlerinin havadan düzenlediği saldırılarda çatışmalardan kaçan sivillerin hedef alınması tepkilere neden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentinde düzenlediği hava saldırılarında 26 çocuk ve dört kadının hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Hudeyde'nin El Durayhimi bölgesindeki saldırılar, hem Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock hem de BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore tarafından kınandı.

Hudeyde'deki iki ayrı saldırıda ölen çocuk ve kadınların, bölgedeki çatışmalardan kaçan siviller olduğu belirtildi.

40 çocuk ölmüştü

UNICEF Genel Direktörü Fore, New York’ta yaptığı açıklamada, "Sada’da iki hafta önce düzenlenen saldırıdan sonraki feryadın bu savaşta bir dönüm noktasına yol açmasını umut etmiştim" dedi. Çatışan taraflara ve tarafları destekleyen ülkelere Yemen'deki savaşı sona erdirme çağrısında bulunan Fore, tehlike altındaki binlerce çocuğun hayatının öncelik taşıması gerektiğini ifade etti.

Husilerin kontrolündeki Sada bölgesinde iki hafta önce Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırısında vurulan okul otobüsündeki 40 çocuk hayatını kaybetmişti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olayla ilgili bağımsız bir inceleme yapılması için çağrıda bulunmuştu.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'de yıllardır süren çatışmalar, ülkede insani krize neden olurken halkı yardıma muhtaç hâle getirdi. Yemen'deki 27 milyon insanın neredeyse dörtte üçü yardımlara muhtaç biçimde hayatını sürdürüyor. Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek için Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor. Şii Husilere ise İran destek veriyor.

dpa,epd,AP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yemenli çocuklar için toplu cenaze töreni

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında vurduğu okul otobüsünde ölen çocukların cenazeleri düzenledi. Çocuklar toplu cenazeyle defnedildi. (14.08.2018)  

Yemen'deki hava saldırısında okul otobüsü vuruldu

Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin hava saldırısında, piknikten dönen öğrencileri taşıyan okul otobüsü vuruldu. Saldırıda en az 29 çocuk hayatını kaybetti. (09.08.2018)  

Yemen'deki savaş için BM devrede

Birleşmiş Milletler, Yemen'de devam eden iç savaşı bitirmek için tarafları Eylül ayında Cenevre'de düzenleyeceği barış görüşmelerine davet edeceğini açıkladı. (02.08.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Yemen'deki savaş kanser hastalarını da vurdu  

Benzer içerik

Jemen Beerdigung von Opfern eines Luftangriffs in Saada

Yemenli çocuklar için toplu cenaze töreni 14.08.2018

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında vurduğu okul otobüsünde ölen çocukların cenazeleri düzenledi. Çocuklar toplu cenazeyle defnedildi.

Jemen Krieg | Luftangriff in Sanaa

Yemen'deki hava saldırısında okul otobüsü vuruldu 09.08.2018

Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin hava saldırısında, piknikten dönen öğrencileri taşıyan okul otobüsü vuruldu. Saldırıda en az 29 çocuk hayatını kaybetti.

Jemen Krieg l Hodeidah

Yemen'deki savaş için BM devrede 02.08.2018

Birleşmiş Milletler, Yemen'de devam eden iç savaşı bitirmek için tarafları Eylül ayında Cenevre'de düzenleyeceği barış görüşmelerine davet edeceğini açıkladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Çavuşoğlu'ndan İdlib uyarısı: Askeri çözüm felaket olur

Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'e olası bir operasyon konusunda uyardı. Çavuşoğlu "Askeri çözüm sadece İdlib bölgesi için değil, Suriye'nin geleceği bakımından da bir felaket olur" dedi. 

FOTO-GALERİ

Nahverkehr in Essen (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

Hava kirliliğini azaltmanın yolları toplu taşımadan geçiyor

Havayı daha az kirleterek yaşamak da mümkün. İşte birkaç öneri: 