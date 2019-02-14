 Yemen hükümeti ile Husiler anlaştı | DÜNYA | DW | 18.02.2019

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DÜNYA

Yemen hükümeti ile Husiler anlaştı

Sanaa yönetimi ile Husiler liman kenti Hudeyde'den çekilme konusunda anlaştı. Hudeyde iç savaşın hüküm sürdüğü ülkeye yardım malzemesi ulaştırılmasında önemli rol oynuyor.

Jemen Hafenstadt Hudaida ARCHIV (picture-alliance/dpa/H. Al-Ansi)

Yemen'deki iç savaşta varılan liman şehri Hudeyde'den karşılıklı çekilme anlaşması yürürlüğe girdi. Hükümet kuvvetleri ile Husilere bağlı birliklerin şehirden çekilmeye başladığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler (BM) hafta sonundaki görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Açıklamada tarafların uzun zaman alan ancak yapıcı sonuçlar getiren görüşmelerin ardından çekilmenin ilk aşaması üzerinde mutabakat sağladıklarına yer verildi. Hudeyde'nin ne zaman boşaltılacağı hakkında açıklama yapılmadı.

Yemen'in batısındaki liman kenti Hudeyde zaruri ihtiyaç maddelerinin ülkeye ulaştırılmasında önemli rol oynuyor. Uluslararası alanda resmen tanınan Yemen hükümetiyle asi Husiler Aralık ayında İsveç'te yaptıkları barış görüşmeleri sırasında ateşkes ilan edilmesi ve silahlı kuvvetlerin şehirden çekilmesi hususunda anlaşmaya varmışlardı. Yılbaşına kadar tamamlanması öngörülen geri çekilme karşılıklı güvensizlik nedeniyle başlatılamamıştı.

Jemen Hafenstadt Hudaida ARCHIV (picture-alliance/dpa/M. Mohammed)

Birleşmiş Milletler dört yılı aşkın sürredir devam eden dünyanın en fakir ülkelerinden Yemen'deki iç savaşı dünyanın en feci insani krizi olarak nitelendirmişti. BM teşkilatı ülke nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan 24 milyon Yemenlinin yardıma muhtaç olduğunu ve 10 milyon Yemenlinin de açlık çektiğini açıklamıştı.

Yemen hükümeti ülkenin geniş kesimlerini kontrol ede Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyon tarafından destekleniyor.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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