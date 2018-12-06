Yemen görüşmelerinde Hudeyde konusunda uzlaşma

Yemen'deki savaşa çözüm bulabilmek amacıyla Stockholm'de yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres çatışmaların yoğun biçimde devam ettiği liman kenti Hudeyde'de ateşkes sağlanması konusunda fikir birliğine varıldığını söyledi. Uzlaşma çerçevesinde hükümet güçleri ve isyancı Husiler Hudeyde'den çekilecek. Kentin kontrolünü BM'nin üstleneceğini söyleyen Guterres, Hudeyde'nin ülkede insani yardımların ulaştırılabilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. BM Genel Sekreteri tarafların Hudeyde'nin yanı sıra çatışmaların sürdüğü Yemen'in en büyük üçüncü kenti Taiz'de de ateşkes için fikir birliği sağladığını kaydetti.

Yemen'de barışın sağlanması için Stockholm'de bir haftadır devam eden görüşmeler bugün sona eriyor. BM Genel Sekreteri Guterres'in verdiği bilgiye göre Yemen hükümeti ile Husi isyancılar görüşmelere Ocak ayında devam etme konusunda uzlaştı.

Ortadoğu'nun en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği uluslararası koalisyon güçleri Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi desteklemek amacıyla Mart 2015'ten bu yana isyancı Husiler'e yönelik operasyonlar düzenliyor.

AFP / HT, BK

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