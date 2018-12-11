 Yemen: ″Çocukların hayatı pamuk ipliğine bağlı″ | DÜNYA | DW | 12.12.2018

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DÜNYA

Yemen: "Çocukların hayatı pamuk ipliğine bağlı"

BM'nin günümüzün en büyük insani felaketinin yaşandığını belirttiği Yemen'de yedi milyon çocuk yeterli beslenemiyor. Açlık, önlenebilir hastalıklar ve enfeksiyon nedeniyle her on dakikada bir çocuk ölüyor.

Jemen Kind Unterernährung (picture-alliance/AP Photo/H. Mohammed)

Üç yaşındaki Monira yetersiz beslenmeden dolayı ağır hasta. Gıda alamadığından durumu hızla kötüye gidiyor. Babası iç savaş yüzünden işini kaybetmiş. Hastalıktan zayıf düşen kızını hastaneye götüremiyor. Yemen'de Monira gibi yüz binlerce çocuk var. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in basın sözcüsü Ninja Charbonneau "Krizin vardığı boyutlara akıl erdirmek zor. Bu kadar çocuk ölüm kalım mücadelesi veriyor. Hayatları pamuk ipliğine bağlı", diyor.

Yemen'de önlenebilir hastalıklardan, enfeksiyonlardan ya da yetersiz beslenmeden her on dakikada bir çocuk ölüyor. 1,5 milyon çocuk savaştan kaçıyor. 2 milyon çocuk okula gidemiyor. Kız çocuklarının çoğu 18 yaşına gelmeden zorla evlendiriliyor. Genç erkekler zorla savaştırılıyor. Ninja Charbonneau "Dünyanın başka yerlerinde de kriz var ama Yemen'deki insani felaketin bir benzerini bulamazsınız", diye konuşuyor.

Jemen Sanaa Zerstörungen Ruine Menschen (picture-alliance/Photoshot/M. Mohammed)

Sanaa kentinde yıkılmış bir ev

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Barış görüşmeleri umutlandırıyor

Suudi Arabistan ve İran'ın bölgedeki nüfuzlarını arttırmak için ateşledikleri Yemen'deki savaş dört yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ekonomik kriz ve enflasyon da fakir Yemenlilerin yaşamlarını alt üst etti. Ninja Charbonneau çoğu ailenin pahalılık yüzünden yiyecek, içme suyu ve ilaç alamadığını, temel ihtiyaçların giderilemediğini söylüyor. Yemen savaştan önce de bölgenin en fakir ülkesiydi. Anlaşmazlığa çözüm bulunamamasının bedelini en fala çocuklar ödüyor.

Yemen'deki iç savaşa diplomatik çözüm bulma çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Martin Griffiths Stockholm yakınlarındaki konferansta Yemen hükümeti ile Şii Husiler'e arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Griffiths barış görüşmelerinin ‘pozitif ruhundan' bahsedip tarafları itidale davet ediyor. Ninja Charbonneau Yemen hükümeti ile Husilerin temsilcilerinin masaya oturmalarının umut verici bir gelişme olduğunu ancak anlaşmazlığa kısa zamanda çözüm bulunmasının beklenemeyeceğini söylüyor.

Jemen Krieg - Kinder in Aslam, Hajjah (picture-alliance/AP Photo/H. Mohammed)

Hacca vilayetinde savaş mağduru çocuklar

2019'de 540 milyon dolara gerekiyor

UNICEF'in basın sözcüsü Ninja Charbonneau Çocuklara Yardım Fonu'na önemli görevlerin düştüğünü ve sadece bu yıl yetersiz beslenmeden muzdarip 230 bin Yemenli çocuğu tedavi ettiklerini hatırlatıyor.

Monira da hekimlerin ülkeyi dolaştıkları seyyar klinikte tedavi görmüş. Tıp uzmanları zatürre teşhisi koydukları Monira'ya bol kalorili gıdayla sağlığına kavuşturmuşlar. Yemenli çocukların açlıktan ölüme terk edilmemesi için yardım kuruluşlarına daha fazla bağış yapılması gerekiyor.

UNICEF 2019 yılında 540 milyon dolar bulmak zorunda. Ninja Charbonneau dünya devletlerine ve yardımseverlere şöyle çağrıda bulunuyor: "Gıda maddesine ihtiyacımız var. Sağlık merkezlerinin arttırılması gerekiyor. Yardım elemanlarını eğitmek ve kolera, kızamık ve kızamıkçık hastalıklarıyla mücadele etmek zorundayız. Yemenli çocuklar çocukluklarını yaşayabilmek ve iyi bir geleceğe kavuşabilmek için kendilerine yardım elinin uzatılmasını bekliyorlar."

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Yemen'de kullanılan silahlar kimin?

Oliver Pieper

© Deutsche Welle Türkçe

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