Yediiklim Yayıncılık'ın soru kitapçıklarına el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Yediiklim Yayıncılık ve dershanesindeki bazı dijital materyal ve soru kitapçıklarına el konulduğunu açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı yönündeki iddialarla ilgili başlattığı soruşturmaylailgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Ankara merkezli Yediiklim Yayıncılık'ın deneme kitapçıklarında yer alan yaklaşık 30 sorunun 31 Temmuz'daki KPSS'de sorulduğu iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu (DDK); Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) müfettiş göndererek inceleme başlatmıştı. DDK'nın iddialar konusunda suç duyurusunda bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

DDK: İncelemeler titizlikle devam ediyor

DDK Başkanı Yunus Arıncı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, incelemelere "titizlikle" devam ettiklerini belirtti.

Arıncı, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" ifadelerini kullandı.

DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili açıklamasında, "Hem Devlet Denetleme Kurulu hem ardından Yükseköğretim Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında" dedi.

Yeni ÖSYM Başkanı Ersoy oldu

İddiaların ardından ÖSYM Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu atamaya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oladuktan sonra doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı. 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

DW / CÖ,ET