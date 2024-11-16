Yeşiller'in yeni liderleri belli oldu: Banaszak ve Brantner

Yeşiller'in yeni liderleri belli oldu: Banaszak ve Brantner16 Kasım 2024
Almanya'da Yeşiller partisinin yeni eş genel başkanları belli oldu.
Partinin Wiesbaden kentinde düzenlenen kurultayında yapılan seçimler sonucunda Felix Banaszak ve Franziska Brantner eş genel başkan seçildi.
Banaszak, seçime katılan delegelerin yüzde 92,88'inden oy almayı başardı. Brantner ise yüzde 78,15 oyla seçildi.
Eş genel başkan seçilen Banaszak ve Brantner iki yıl bu görevi üstlenecek.
35 yaşındaki Banaszak 2021'deki parlamento seçimlerinden beri milletvekili olarak görev yapıyor.
45 yaşındaki Brantner ise 2013'ten beri milletvekili. Brantner ayrıca mevcut hükümette Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapıyor.
Başbakan adaylığı için Habeck beklentisi
Yeşiller'in iki gün süren kurultayında yarın da Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in önümüzdeki seçimler için partinin başbakan adayı olarak belirlenmesi bekleniyor.
Koalisyon hükümetinin geçen hafta çöktüğü Almanya'da Şubat ayında erken seçime gidilmesi planlanıyor. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan Habeck geçen haftaki açıklamasında Yeşiller'in bu seçimlerdeki başbakan adayı olmak istediğini net bir şekilde ifade etmişti.
Habeck'in partinin başbakan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 55 yaşındaki siyasetçinin tek ciddi rakibi olabilecek Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Baerbock, Yeşiller'in 2021 seçimlerindeki başbakan adayıydı.
dpa/CÖ,JD