Yeşiller'de deprem Gençlik Teşkilatı'na da yayıldı

Görevinden istifa eden Yeşiller Gençlik Teşkilatı Yönetim Kurulu, partiden de ayrılma kararı aldı. Teşkilat eş başkanları "daha sol" bir gençlik örgütü kuracaklarını bildirdi.

Almanya'da Federal Meclis seçimlerine bir yıl kala, üçlü koalisyonun ortanca ortağı Yeşiller'de sular durulmuyor. Çarşamba günü parti eş genel başkanları Ricarda Lang ile Omid Nouripour'un, partinin yönetim kurulu ile birlikte istifa etmesinin ardından Perşembe günü de Yeşiller Gençlik Taşkilatının yönetim kurulu partiden ayrılma kararı aldı.

Yeşiller Gençlik Teşkilatı Yönetim Kurulu'nun istisnasız bir şekilde "görevden ayrılıp yeniden bu göreve aday olmama ve partiden istifa etme kararı aldığını" dile getiren örgütün eş başkanları Svenja Appuhn ve Katharina Stolla, sürekli olarak "Bir partinin üyesi olup temelde o partinin izlediği siyasetten farklı bir politika için çağrı yapmanın mümkün olmadığını" ifade etti.

Appuhn ve Stolla, parti yönetimine hitaben yaptıkları yazılı açıklamada, istifa ve partiden ayrılma kararının, Lang ve Nouripour'un istifalarından haftalar önce alındığını dile getirdi.

Yeşiller Eş Genel Başkanları'nın istifa kararını değerli bulduklarını belirten Appuhn ve Stolla, yine de "yeni yüzlerle partinin stratejik anlamda ve içeriksel olarak" kendilerinin istediği çizgiye gelebileceğine inanmadıklarını ifade ederek, "Yollarımızın şimdi ayrılması ve sizin iyi bir yeniden başlangıç yapmanız en doğrusu" dedi.

Yeşiller Eş Genel Başkanları Ricarda Lang ve Omid Nouripour, partinin son eyalet seçimlerinde aldığı kötü sonuçların ardından görevlerinden istifa etti Fotoğraf: Wolfgang Rattay/File Photo/REUTERS

Yeşiller Eş Genel Başkanları Lang ve Noruripour, Çarşamba günü istifalarını kamuoyuna duyurdukları konuşmalarında, art arda yaşanan kötü seçim sonuçlarının ardından partinin, "son on yılın en derin krizini yaşadığını" ve bu krizden çıkmak için "yeni başlangıca" ihtiyaç olduğunu dile getirmişlerdi.

"Daha sol" bir örgüt kurma planı

Svenja Appuhn ve Katharina Stolla kaleme aldıkları mektupta, parti ile aralarında "giderek sertleşen" görüş ayrılığına neden olan bazı somut konulara da yer verdi. Bununla ilgili olarak Alman ordusuna ek bütçe sağlanması, iltica hukukunun sertleştirilmesi ve Lüzerath'ta kömür madenine karşı gelen protestoculara karşı zor kullanılmasını örnek gösteren ikili, Yeşiller'in giderek artan oranda "sağ siyasetin dümenine girdiğini" savundu.

Appuhn ve Stolla, 18-20 Ekim tarihleri arasında Leipzig'de yapılacak olan Yeşiller Gençlik Kurultayı'ndan sonra "yeni ve kesinlikle daha sol bir gençlik örgütü" kurmak istediklerini de aktardı. Yeşiller Gençlik Teşkilatı'nın halihazırda yaklaşık 16 bin üyesi bulunuyor.

Katharina Dröge Fotoğraf: Martin Schutt/picture alliance/dpa

Yeşiller'in Eş Genel Başkan Yardımcısı Katharina Dröge, Appuhn ve Stolla'nın partiden ayrılma kararını eleştirerek, "Benim Yeşiller Gençlik Teşkilatını terk edenlere tavsiyem partide kalarak, içeriden değişiklik için mücadele vermeleri olurdu" dedi.

Partinin önde gelen isimlerinden Yeşiller Federal Milletvekili Renate Künast ise alınan kararı, "Beni şaşırtmıyor ve arkalarından da ağlamayacağım" diyerek eleştirdi. Gençlik örgütü yönetiminin "gerçeklerden uzak" ve "sınıf sistemine dayalı bir sosyalizm" peşinde olduğunu savunan Künast, alınan bu kararın ardından partide "daha özgür hareket edebilecek çok sayıda genç insan olduğuna inandığını" belirtti.

AFP / ET,BK

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