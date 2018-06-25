 Yeşiller ve Sol Parti′den HDP’ye tebrik | TÜRKİYE | DW | 24.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Yeşiller ve Sol Parti'den HDP’ye tebrik

Türkiye’de yapılan seçimlere Alman Yeşiller ve Sol Parti’den gelen ilk tepkilerde HDP’nin yüzde 10 barajını aşarak TBMM’ye girmesi memnuniyetle karşılandı.

Türkei Sezai Temelli HDP Abgeordneter (DW/B. Karakas)

Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarına Almanya’dan da değerlendirmeler geldi. Yeşiller partisinin eski genel başkanı Cem Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HDP’nin barajı aşarak TBMM’ye girmiş olmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Cezaevine, baskıya, sansüre ve hileye rağmen HDP meclise girmeyi başararak Erdoğan’ın AKP’sinin çoğunluğu sağlamasını engelledi. CHP ve HDP rejim için bir uyarı olsun ve demokrasinin ışığını korusunlar.”

Sol Parti'den HDP'ye tebrik

Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada HDP’yi meclisi girmesinden dolayı tebrik etti. Riexinger, "HDP'li dostlarımız yüzde 10 barajını aşarak, öncekinden daha da güçlü bir biçimde Türk parlamentosunda temsil edilecekler. Bundan memnuniyet duyuyoruz ve yürekten kutluyoruz – barış, özgürlük ve adalet için mücadele sürecek!

Seçim gözlemcisi olarak Van'da bulunan Sol Parti Alman meclis Grup Başkanvekili Heike Hänsel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'nin barajı aşarak meclise girmesini "büyük başarı” olarak nitelendirdi. Heike Hänsel, "HDP'nin adayı Demirtaş ve çok sayıda milletvekili ile üyesi cezaevinde bulunmasına rağmen yeniden meclise girmesi büyük başarı! Van'da kutlamalar yapılıyor” ifadesini kullandı.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

Seçimler sırasında 10 yabancı gözaltına alındı

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sırasında gözlemci olarak görev yapmak isteyen 10 yabancının gözaltına alındığı belirtildi. (24.06.2018)  

Suruç'ta sandık başında usulsüzlük iddiaları

Şanlıurfa'da sandık görevlilerinin darp edildiği ve sandığa blok şeklinde oy atıldığı iddiaları üzerine YSK'dan açıklama yapıldı. YSK, adli işlem için girişimde bulunulduğunu duyurdu. (24.06.2018)  

Benzer içerik

Türkei - Wahlen

Türk siyasetinde 24 Haziran sonrası 25.06.2018

Erdoğan cumhurbaşkanlığını, AKP ise MHP ile birlikte meclis çoğunluğunu kazandı. Erdoğan ülkeyi istediği şekilde yönetebilecek mi, Muharrem İnce'nin CHP'deki yeni rolü ne olacak? İşte seçim değerlendirmeleri…

Deutschland Erdogan Anhänger in Köln

Almanya’daki Türkler neden Erdoğan’ı seçiyor? 25.06.2018

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’daki Türk seçmenin yüzde 64’ünün oyunu aldı. DW Türkçe’nin konuştuğu uzmanlara göre, Erdoğan’ın tercih edilmesinin farklı nedenleri bulunuyor.

Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger

24 Haziran sonuçları Avrupa basınında 25.06.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tura kalmadan yeniden seçilmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Devlet sisteminin değiştiğine dikkat çeken gazeteler, Erdoğan'ın yeni yetkilerini yorumluyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Muharrem Ince der Republikanische Volkspartei (CHP) (picture alliance/AP Photo/CHP/Z. Koseoglu)

CHP’li vekillerden öz eleştiri

Seçimlere İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı ile giren CHP’nin yüzde 22,7 oy alması, milletvekillerince “kesin bir başarısızlık” olarak yorumlanırken, İnce için “yapabileceğini yaptı” görüşü hakim.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 