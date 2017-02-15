 Yeşiller ve FDP koalisyon hazırlıkları yapıyor | Almanya | DW | 01.10.2021

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Almanya

Yeşiller ve FDP koalisyon hazırlıkları yapıyor

Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri öncesinde Yeşiller ve liberal çizgideki FDP bir araya geldi. Yapılan son anket SPD-Yeşiller-FDP koalisyonuna desteğin yüzde 59 olduğunu gösteriyor.

Yeşiller eş başkanları Robert Habeck, Annalena Baerbock ve FDP lideri Christian Lindner

Yeşiller eş başkanları Robert Habeck, Annalena Baerbock ve FDP lideri Christian Lindner

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından kurulacak koalisyonda yer alma ihtimalleri yüksek olan Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) diğer partilerle görüşmeye başlamadan aralarındaki görüş ayrılıklarını aşmaya çalışıyor. Bu hafta içinde ikinci kez bir araya gelen Yeşiller ve liberal çizgideki FPD liderleri görüşme sonrasında yaptıkları ortak açıklamada olumlu mesajlar verdi.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, "Almanya'da yeni bir başlangıç organize etme yönünde bize ortak bir görev verildiğini düşünüyoruz" dedi. Her iki partinin de farklı perspektiflerden olsa da Hristiyan Birlik (CDU/CSU)-Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunu eleştirdiğini ifade eden Lindner, Almanya'da yeniliğe ihtiyaç olduğuna işaret etti. Lindner, "Bu nedenle, farklılıkları nasıl aşabileceğimize ve hangi köprülerin kurulabileceğine dair görüşmeler yürütüyoruz. İklim koruma ve finans konularında şüphesiz görüş ayrılıklarımız var" şeklinde konuştu. Lindner, bugünkü görüşmenin "iyi bir atmosferde geçtiğini, ancak tamamlanmadığını" söyledi.

"Çok iyi bir başlangıç"

Yeşiller Eş Başkanı ve başbakan adayı Annalena Baerbock görüşmeyi "tarihi bir an" olarak nitelendirdi. Baerbock, uzun yıllardır durağanlığın yaşandığı büyük görevlerde yeni bir başlangıç ve "gerçekten bir yenilenme" yaratacak yeni bir ittifak oluşturmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck de görüşmede gelecek Alman hükümetinin kurulması yönünde "çok iyi bir başlangıç" yaptıklarını ifade etti.

Hafta sonu ön görüşmeler yapılacak

Geçen Pazar günü yapılan seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini alarak sandıktan birinci parti olarak SPD, Yeşiller ve FDP ile koalisyon hükümeti kurmak istiyor. Sosyal Demokratlar, seçimlerde oyların yüzde 14,8'ini alan Yeşiller ve yüzde 11,5 oy oranına ulaşan FDP ile üçlü koalisyon kurması halinde, mecliste çoğunluğu sağlayabilecek.

Yapılan bir ankete göre SPD-Yeşiller-FDP koalisyonuna destek artıyor

Yapılan bir ankete göre SPD-Yeşiller-FDP koalisyonuna destek artıyor

2017'deki seçimlere kıyasla 8,9 puan kaybederek, oyların yüzde 24,1'ini alan Hristiyan Birlik de uğradığı hezimete rağmen koalisyon için ön görüşmeler yapma konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Bu hafta sonu partiler olası koalisyonlar için ön görüşmeler yapacaklar. Sosyal Demokrat Parti liderleri Pazar günü ayrı ayrı Yeşiller ve FDP ile görüşecek. Yine Pazar günü Hristiyan Birlik ise FDP liderleri ile bir araya gelecek. CDU/CSU'nun Yeşiller ile ön görüşmesi ise Salı günü gerçekleşecek.

Anket: Olaf Scholz'a destek arttı

Yapılan kamuoyu araştırması, Almanların SPD-Yeşiller-FDP koalisyonunu tercih ettiğini gösteriyor. Kamu yayıncılık kuruluşu ZDF tarafından yaptırılan ankete katılanların yüzde 59'u partilerin renkleri nedeniyle "trafik lambası" olarak adlandırılan SPD-Yeşiller-FDP koalisyonunu istediğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 20'si "trafik lambası" koalisyonunu kötü bulurken, yüzde 19'u ise bunu "fark etmez" olarak yanıtladı.

SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz

SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz

Ankete katılanların yüzde 76'sı başbakan olarak SPD'li Olaf Scholz görmek istediğini kaydederken, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve CDU/CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet'i tercih edenlerin oranı ise yüzde 13'te kaldı.

Laschet'e partisinden de destek azalıyor

Hristiyan Birlik'in seçimlerde tarihindeki en düşük oyu almasının ardından Laschet'e yönelik eleştiriler artıyor. Hristiyan Birlik koalisyon için ön görüşmelere hazırlansa da parti içinde Laschet'e desteğin azaldığı belirtiliyor.

CDU lideri Armin Laschet

CDU lideri Armin Laschet

Ocak ayında CDU genel başkanlığına aday olan Friedrich Merz, sadece Hristiyan Birlik-Yeşiller-FDP koalisyon seçeneği mevcut olduğu sürece Laschet'i destekleyeceğini ifade etti. Laschet'i destekleyen isimlerin "keşke Pazar akşamı istifa etseydi" dediği belirtiliyor.

dpa, rtr/JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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