Yeşiller Partili Roth'dan Gezi davası açıklaması

Gezi Parkı eylemleri davasının bugünkü duruşması ve yarın görülecek insan hakları savunucularının yargılandığı Büyükada davası duruşması öncesinde Almanya'daki siyasilerden açıklama geldi. Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth Gezi davasında müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan iş insanı Osman Kavala ve Büyükada davasında yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ı "Desteklememiz gereken açık, demokratik Türkiye'nin sembolleri" olarak nitelendirdi.

Yeşiller Partili Roth, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Alman hükümetine de Türkiye'ye yönelik açık tavır alınması gerektiğini ifade etti. Türkiye'ye "açıkça siyasi ve ekonomik" mesajlar verilmesi gerektiğini belirten Roth, Türkiye ile iş yapan Alman şirketlerine verilen Hermes kredilerinin verilmemesini, Almanya'nın Türkiye'ye silah ve teçhizat satışını durdurmasını talep etti. Roth, silah satışının "derhal ve istisna yapılmaksızın durdurulması, verilen onayların da iptal edilmesi" gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeşiller Partili siyasetçi, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın hukukun üstünlüğü ilkesi ile bağdaşmadığını söyledi. Roth, davayı "Demokrasi yönünde verdiği sözlerden çoktan vazgeçen bir otokratın intikam hamlesi" olarak nitelendirdi. Roth, "Ben de Oradaydım, Gezi'deydim" diyen bin 376 kişinin imzaladığı bildiriye de destek verdiğini söyledi. Pazar günü yayınlanan bildiride "Ben de Gezi'deydim, düşüncemi özgürce söyleyebileyim diye, barış içinde yaşamak istediğim için" denilerek, "Hepimiz oradaydık. Gezi'de dile gelen bu toplumun özlemleri ve talepleridir yargılanamaz" ifadeleri kullanılmıştı.

Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor

Berlin'den Türkiye'ye çağrı

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler ve Fransa Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Sorumlusu François Croquette da geçen Cuma günü ortak bir açıklama yaparak, Osman Kavala ve diğer sanıkların yargılandığı davaya ilişkin olarak "artan endişelerini" dile getirdi. Alman ve Fransız siyasetçiler, Türkiye'ye sanıklara "adil ve şeffaf bir yargılama süreci öngören uluslararası yükümlülüklerine uyma" çağrısında bulundu.

Açıklamada, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülükleri hatırlatılarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması talep edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aralık ayında aldığı kararda Kavala’nın "derhal serbest bırakılmasını" istemişti.

Gezi Parkı davasının duruşması bugün

Gezi Parkı eylemleri davası bugün Silivri Cezaevi'nde Yerleşkesi'nde görülüyor. 16 sanığın yargılandığı, iş insanı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı hakkında müebbet hapis cezasının talep edildiği duruşmada bugün karar çıkması bekleniyor.

İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz 2017'de düzenlenen bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan insan hakları savunucularının yargılandığı dava da yarın görülecek. Davada, Alman vatandaşı Peter Steudtner ve Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç ile birlikte toplam 11 insan hakları savunucusu yargılanıyor. Davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

dpa,AFP/JD,SSB

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