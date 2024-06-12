Yeşiller milletvekili Tuba Bozkurt'a ölüm tehdidi

Berlin Eyalet Meclisi'nde Yeşiller partisinden milletvekili Tuba Bozkurt, geçen ay sonunda Mannheim kentinde düzenlenen, polis memuru Rouven L.'nin öldürüldüğü saldırıyla ilgili sarfettiği sözler nedeniyle Meclis Başkanlık Divanı'ndaki görevinden ayrılma kararı aldı.

Yeşiller Meclis Grubu 41 yaşındaki Bozkurt'un "Başkanlık Divanı'na yakışmayan davranışı" nedeniyle görevi bırakacağını belirterek, kararı olumlu karşıladı.

Tuba Bozkurt'un sözlerine tepki

Mannheim'da 31 Mayıs'ta bir Afgan, İslam karşıtı "Pax Europa Yurttaş Hareketi" adlı siyasi oluşumun standına elindeki uzun bir bıçakla saldırarak altı kişiyi yaraladı. Bu sırada kafasından bıçak darbeleri alan 29 yaşındaki polis memuru Rouven L. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda yüzünden ağır yaralanan Pax Europa'nın üyelerinden İslam karşıtı aktivist Michael Stürzenberger de hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi.

Bu saldırı Almanya'da İslamcılık tartışmalarını alevlendirirken Berlin Eyalet Meclisi'nde geçen hafta anma amaçlı düzenlenen oturumda yaşananlar tepkilere neden oldu.

İçişleri Senatörü Iris Spranger (SPD) Mannheim kentindeki cinayete ilişkin "Mannheim'daki bu korkunç ölüm, doğal olarak bize şunu gösteriyor…" dediği sırada Yeşiller milletvekili Tuba Bozkurt, oturduğu sıradan "Mannheim öldü mü?" cümlesini sarfetti ve bunun üzerine Yeşiller sıralarında gülüşme oldu. Bozkurt'un bu sözleri meclis tutanaklarında da yer aldı. İçişleri Senatörü Spranger de bu durum üzerine "Ben olsam buna gülmem" diyerek, oturumu ölen polisin meslektaşlarının da izlediğini hatırlattı.

Sözlerinden dolay özür diledi

Yeşiller Meclis Grubu, daha sonra X platformundan yaptığı açıklamada Bozkurt'un sarfettiği sözün yanlış olduğunu belirtirken Bozkurt da X hesabından yaptığı paylaşımda özür diledi. "Saygısızca ve uygunsuzdu, bundan derin pişmanlık duyuyorum. Rouven L.'nin (yaşamını yitiren polis memuru) incittiğim yakınları, arkadaşları ve meslektaşlarından içten özür diliyorum" ifadesini kullandı.

Ancak Yeşiller Grubu'nun verdiği bilgiye göre Bozkurt özür dilemesine rağmen çok sayıda ölüm tehdidi aldı. Eyalet Kriminal Dairesi'nin bu tehditlerle ilgili olarak bilgilendirildiği ve bunları incelediği belirtildi.

DW / HT,HS

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