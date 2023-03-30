Yeşil Sol Parti seçim beyannamesini açıkladı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Ankara'daki törende seçim beyannamesini açıkladı. Toplantının açılış konuşmalarını seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girecek olan HDP'nin eş genel başkanları yaptı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Ankara'da düzenlenen törende seçim beyannamesini açıkladı.

Toplantının açılış konuşmalarını, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında tek listeyle girme kararı alan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan yaptı.

Tanıtım toplantısına, bu partilerle birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Erkan Baş ve ve Emek Partisi'nin (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de katıldı.

Seçim beyannamesi, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın tarafından okundu.

Sancar: Korku duvarlarını hep birlikte yıkacağız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, toplantıdaki konuşmasında "Buradayız. Zulme boyun eğmedik, baskılara karşı diz çökmedik bu onlara dert oldu, bu yolu böyle yürüdük, işte buradayız" dedi.

"Kürt sorununda demokratik çözüm için savaş ve inkar politikalarına karşı buradayız. Nefrete karşı kine, düşmanlaştırmaya karşı büyük barış için buradayız. Birlikte değiştireceğiz" ifadelerini kullanan HDP Eş Genel Başkanı, "Korkuya karşı cesareti büyütmek için buradayız. Konuşma korkusuna, eyleme korkusuna kendi olma korkusuna karşı buradayız. Korku duvarlarını hep birlikte yıkacağız" diye ekledi.

Sancar, "HDP'nin önüne binbir engel çıkarmaya çalıştılar. Kumpaslar kurdular, her türlü baskı aygıtını devreye koydular ama başaramadılar. Gelecek dönem demokratik siyasetin her alanında ve en başta parlamentoda çoğulcu bir temsiliyeti sağlamak için buluşuyoruz, kucaklaşıyor ele ele omuz omuza yürüyoruz. Mutlaka başaracağız, yolumuz açık olsun" dedi.

Buldan: Yeni bir dönemin başlangıcı

Buldan ise yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken tarihi bir dönemecin tam da arifesindeyiz. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçimler, kurulacak yeni bir dönemin, yani büyük değişimin başlangıcı olacaktır. Ama aynı zamanda, 14 Mayıs, ülkeye yıllardır en büyük kötülükleri, yıkımları, karanlıkları yaşatan AKP-MHP faşizm düzeninin de biletinin kesileceği tarihi bir gün olacaktır" dedi.

Buldan, "Kumpas ve kapatma davalarına karşı seçeneğimizi yarattık. Yeni bir yol açtık. İşte o yeni seçeneğin adı Yeşil Sol'dur. Üçüncü yolumuzu Yeşil'in ve Sol'un yoluyla birleştirdik, değişim isteyen milyonların ortak yoluna dönüştürdük. HDP'nin bu topraklarda filizlenen fikriyatını Yeşil Sol'un zafer yürüyüşüyle birleştirdik" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı, "İttifaklarımızla, Emek ve Özgürlük İttifakıyla, Kürt ittifakıyla geliyoruz. Halklarımızla geliyoruz. Kadınlarla geliyoruz. Gençlerle geliyoruz. Renklerimizle, dillerimizle, inançlarımızla geliyoruz. Değiştirmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

DW,ANKA/CÖ,HS

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