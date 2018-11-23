Yeşil Sol Parti liderlerinin pasaportlarına el kondu

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa Yeşiller Partisi'nin 29'uncu konferansına katılmak için Türkiye'den ayrılmaya hazırlanan Yeşil Sol Parti eş sözcüleri Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez'in pasaportlarına İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el konduğu açıklandı.

Yeşil Sol Parti'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tuncaelli ve Sönmez'in yurt dışı yasağı olmamasına rağmen pasaportlarına el konularak çıkışları engellendi. Bu hukuksuz uygulama bizleri yıldıramaz, mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Sönmez, "Bu sabah pasaport kontrolünde polis tarafından durdurulduk. Bize pasaportlarımızın geçersiz olduğunu ve ülkeden ayrılamayacağımızı söylediler" dedi. Sönmez, "Şaşkınız çünkü bu bağlamda bir mahkeme kararı yok" diye ekledi.

Sönmez, olayın ardından attığı tweet'te de, "Bu sabah Avrupa Yeşiller Partisi'nin 3 günlük toplantısına katılmak üzere havaalanına geldik. Herhangi bir yurt dışı yasağımız olmamasına rağmen pasaportlarımıza el koyularak keyfi bir şekilde çıkışımız engellendi. Bu da yeni Türkiye ve yeni rejim vesikası oldu bize!" ifadesini kullandı.

Tuncaelli ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu engeller, hukuksuzluklar, demokrasi ve hukuk mücadelesinde safları sıklaştırmamızı sağlar" dedi.

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri operasyonu sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla eleştiren Sönmez ve Tuncaelli hakkında Şubat ayında "terör örgütü propagandası" ve "halkın kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından yasal işlem başlatılmıştı. Kısa süreliğine gözaltına alınan her iki isim de adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Sönmez, dpa'ya yaptığı açıklamada, haklarındaki yurt dışına çıkış yasağının Temmuz ayında mahkeme tarafından kaldırıldığını söyledi.

DW,dpa/CÖ,EC

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