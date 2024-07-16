Kitabı hayatını değiştirdi: Trump'ın yardımcısı J.D. Vance

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaralı kurtulduğu suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Cumhuriyetçi Parti Kongresinde resmen başkan adayı ilan edilen Trump, kulağında bandajıyla alışık olunandan farklı bir görüntü verdi.

Salondaki gazetecilere göre, seyircinin duygusallığı Trump'a da geçmiş gibiydi. Abartılı hareketlerde bulunmadı, tezahüratları vakurla karşıladı. Fox News'den Kellyanne Conway, "Hayatta ikinci şansını kullandığının farkında biri vardı sahnede" diyor.

Partinin 3 gün sürecek toplantılarının başında Trump, merakla beklenen başkan yardımcısı adayını da açıkladı: J.D. Vance.

Suikast girişiminden sağ kurtulan Trump, kulağında bandajla partisinin kongresine katıldı Fotoğraf: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

Vance, geçmişte Trump'ın karşısında yer alsa da daha sonra görüşlerini değiştirdi ve eski Başkan'ın kısaca "MAGA" olarak adlandırılan siyasetinin güçlü destekçilerinden biri olarak belirdi. Trump'ın, Nikki Haley gibi Cumhuriyetçiler içinde oy potansiyeli daha yüksek başka isimler yerine Vance tercihi de "Trump daha fazla oy değil, sadakat aradı" yorumlarına yol açtı. Vance'in, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile de yakın bir dostluğu var. 39 yaş ile Amerikan siyaseti için genç sayılabilecek Vance'i spot ışıklarının altına ise çok satan kitabı "Hillbilly Elegy" taşıdı.

Trump'ın iki numarası: J.D. Vance

Geçmişte Trump'a "Hitler" diyecek kadar sert bir muhalifi olan Vance hakkında bilmeniz gerekenler:

İşçi sınıfı beyaz bir ailenin çocuğu. Çocukluğunda ebeveynleri boşandı, annesinin ikinci evliliği de uzun sürmedi. Liseyi bitirdikten sonra orduya katıldı ve Irak'a gitti. Döndükten sonra ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Yale'de hukuk okudu. Gelecekte 3 çocuğunun annesi olacak eşi Usha Chilukuri ile de burada tanıştı.

Vance için dönüm noktası, Amerikan kültüründeki değişimi kendi ailesinden yola çıkarak irdelediği çok satan anı kitabı "Hillbilly Elegy" oldu. Kitapta Vance; orta sınıf beyaz Amerikalı ailelerin zamanla değişen yaşam biçimlerini, gözlerden uzak küçük kentlerde yaşanan yoksulluğu, alkolizm ve şiddeti işliyor. Bir anlamda "Amerikan Rüyası"nın ne anlama geldiğini sorguluyor.

Trump'ın 2016'daki seçim zaferinin ardından kitap, Demokratların neden kaybettiğini anlamak isteyen liberaller için bir başvuru kaynağı haline geldi.

Vance ve eşi Usha Chilukuri Fotoğraf: Anna Moneymaker/Getty Images

Vance o dönem Trump'ı yüksek sesle eleştirdi. "Kültürel eroin" dediği Trump'ı "Amerika'nın Hitler'i" olmakla suçladı. O dönem adı Twitter olan sosyal medya uygulaması X'te Trump için "Tanrım, ne aptal" diye yazdı. Verdiği röportajlarda, "Onun zararlı olduğunu ve beyaz işçi sınıfını çok karanlık bir yere sürüklediğini düşünüyorum" dedi.

Ancak Trump'ın başkanlığı döneminde görüşleri değişti. ABD Başkanı'nın yaptığı "makul" şeylere bile çok sert tepki gösterilmesinin fikir değişikliğinde etkili olduğunu söylüyor.

Öte yandan Netflix, 2020'de kitabın filmini yayınladı. Film "bir liberteryenin fantazisi" olmakla eleştirildi. Yakınlarına göre, filme dair olumsuz tepkiler Vance'i Trump'a daha da yaklaştırdı. Trump hakkında geçmişte verdiği demeçleri, "Onun hakkında yanıldım. İyi bir başkan ve halk için birçok doğru karar verdi. Hayatım boyunca gördüğüm en iyi başkan" sözleriyle düzeltti.

Ertesi yıl Ohio'dan Senatör adaylığını açıkladı ve Kongre'ye girmeye hak kazandı. Seçim zaferini kutlarken annesine seslenerek, "Yapacağım her yasa önerisine katılmayacaksın belki ama beni senin yetiştirdiğini unutmayacağım" dedi.

Ukrayna ve İsrail'e bakışı nasıl?

J.D. Vance Trump'ın, kaybettiği seçim sonuçlarını tanımakta direnmesine destek oldu. Dönemin başkan yardımcısı Mike Pence'in yerinde olsaydı, "sonuçları onaylamayacağını" söyledi. Pence'in seçim sonuçlarını kabul etmesi Trump destekçilerinin öfkesine yol açmış, 6 Ocak Kongre baskını sırasında Başkan Yardımcısını asmakla tehdit etmişlerdi.

Vance Ukrayna konusunda da Trump'la aynı çizgide. 2022'de verdiği bir röportajda "Dürüst olmak gerekirse Ukrayna'ya ne olduğuyla gerçekten ilgilenmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Güçlü bir İsrail destekçisi olan Vance, Gazze savaşının ardından verdiği bir mülakatta, "Savaşı Hamas başlattı, şimdi de Filistinli sivillerin arkasına saklanıyor" demiş, İsrail'in savaşı kendi uygun bulduğu şekilde yürütmesine izin verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

78 yaşındaki Trump'ın Kasım ayındaki seçimleri kazanması halinde bir daha aday olma hakkı bulunmuyor. Amerikan basınında Vance'in Trump'ın vârisi olabileceği yorumları yapılıyor.

DW / MUK,BK

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