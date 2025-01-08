Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, sabah saatlerinde rahatsızlanarak İstanbul Mecidiyeköy'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ünlü yazar, kaldırıldığı hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 75 yaşındaki yazarın ölüm haberini birlikte çalıştığı Everest Yayınevi sosyal medya hesabından duyurdu. Yayınevi tarafından yapılan paylaşımda, "Değerli yazarımız Selim İleri'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, dostlarına ve tüm edebiyat camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimizle" ifadeleri yer aldı.

Çok sayıda ödülün sahibiydi

Selim İleri 1949’da İstanbul’da doğdu. 19 yaşında Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayımlandı. İleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini 1972’de yarım bıraktı. 1976’da Dostlukların Son Günüy'le Sait Faik Hikaye Armağanı'nı, 1977’de Her Gece Bodrum’la Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü aldı. Romanları ve öyküleriyle edebiyat çevresinde geniş yankılar uyandırdı. Yaşarken ve Ölürken (1981) Milliyet Sanat dergisince yılın romanı seçildi. Kırık Bir Aşk Hikâyesi adlı senaryosu Sinema Yazarları’nca 1982-83 mevsiminin en iyi senaryosu ödülüne layık görüldü. Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991) Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü'nü aldı. Allahaısmarladık Cumhuriyet adlı oyunu 1997’de hem Afife Jale hem de Avni Dilligil Ödüllerini aldı.

İleri, 1999 yılında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "televizyon” alanında Kültür-Sanat Ödülünü aldı. Radyo çalışmaları dolayısıyla aynı yıl Dialog Medya Ödülü'nü aldı. 2001’de Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak yayımlandı ve 2002 Orhan Kemal Roman Armağanı’yla ödüllendirildi. Selim İleri, 2003 yılında Uzak, Hep Uzak adlı deneme kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü, 2005 yılında İstanbul’un Sandık Odası adlı kitabıyla da TYB’nin Hatıra-Gezi alanındaki ödülünü, 2012'de ise Aydın Doğan ödülünü aldı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Selim İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in arasında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

DHA,ANKA/TY

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