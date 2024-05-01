Yazar Paul Auster yaşamını yitirdi

Amerikalı yazar Paul Auster, New York'un Brooklyn semtindeki evinde, Salı akşamı, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

"New York Üçlemesi" ve "Yanılsamalar Kitabı" romanlarının yazarı, New Jersey doğumlu Auster, akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden olan Booker Ödülleri, eski adıyla Twitter olan X üzerinden yaptıkları açıklamada, "Booker Ödülü'ne aday gösterilen, eserleriyle dünyanın dört bir yanında okurlara dokunmuş ve yazarlara ilham vermiş olan Paul Auster'ın ölümünü duymaktan büyük üzüntü duymaktayız" ifadelerine yer verdi. Auster, 2017 yılında "4 3 2 1" kitabıyla ödülün son aday listesinde yer almıştı.

Auster, edebi yaşamı boyunca şiir ve hatıra da dahil olmak üzere, 40'tan fazla dile çevrilen 30'u aşkın kitap kaleme aldı.

Yazar, 2011 yılında Reuters'a verdiği bir röportajda, eserlerini defterlere kalemle yazmayı ve daha sonra kitapları bilgisayar yerine daktiloda bitirmeyi tercih ettiğini söylemişti.

Aynı röportajda "Çalışırken yaşadığımı daha fazla hissediyorum" diyen Auster, "Yazmanın bir çeşit hastalık olduğuna eminim. Yoksa kim hayatını bir odada oturarak sayfaya kelimeler dökerek geçirmek ister? Garip bir meslek. Yalnızlıktan büyük zevk alıyor olmanız lazım" diye konuşmuştu.

Erdoğan ile atışmıştı

2012'de "gazetecileri hapsettiği" gerekçesiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyeceğini söyleyen Auster, o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti. Bunun üzerine Auster, şu sözleri sarf etmişti:

"Bütün ülkeler kusurludur ve sayısız problemle sarılmıştır sayın Başbakan. Bu ülkelere sizin Türkiyeniz ve benim Amerikam da dahildir. Ama benim bu konuda değişmez görüşüm şudur: Ülkelerimizdeki, bütün ülkelerdeki yaşam şartlarını iyileştirmek için hapis korkusu ve sansür olmadan konuşma ve yayınlama özgürlüğü, bütün kadınlar ve bütün erkekler için kutsal bir haktır."

DW, Reuters, AFP / BÜ, HT

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