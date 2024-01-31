Yazar Mario Levi hayatını kaybetti

Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Levi'nin vefat haberi Buart Art Sanat Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

1957 yılında İstanbul'da doğan Mario Levi, 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975 yılında yazan Levi, 1984 yılından sonra, Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar kaleme aldı.

2000 Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazanmıştı

İlk kitabı olan "Jacques Brel: Bir Yalnız Adam" ı 1986 yılında yayınlayan yazar, 1990 yılında ise, ilk öykü kitabı olan "Bir Şehre Gidememek" adlı kitabını yayınladı. İlk öykü kitabıyla o yılın Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazandı. 1991 yılında ikinci kitabı "Madam Floridis Dönmeyebilir" adlı kitabıyla adında söz ettiren Levi ilk romanı 'En Güzel Aşk Hikayemiz' i 1992 yılında yazdı.

1993'te başladığı "İstanbul Bir Masaldı" adlı kitabını 6 yılda bitirerek 1999 yılında yayınladı. Levi, bu kitabıyla 2000 yılında Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı.

66 yaşında hayatını kaybeden yazar Mario Levi, edebiyat yazarlığının yanı sıra, Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı da yaptı. Yazı atölyelerinde yazı yaratımı dersleri de veren Levi'nin son kitabı "Bir Cümlelik Aşklar" ise Nisan 2016'da okuyucusuyla buluştu.

DHA / EC, BÖ

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