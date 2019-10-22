Yazar Aslı Erdoğan için hapis talebi

Terör propagandası yaptığı iddiasıyla kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarının İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada savcı mütalaası açıklandı.

Mütalaada, yazar Aslı Erdoğan ve bir dönem gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Bilir Kaya'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 9 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Savcı Hakan Gökalp Uçan, esas hakkındaki mütalaasında, 27 Mart 2016 tarihine kadar gazetenin genel yayın yönetmeni olan Eren Keskin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni İnan Kızılkaya ve gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Alpay ve Aykut için beraat talebi

Mütaalada, Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu üyeleri olan Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'un beraatleri talep edildi. Savunması alınmayan sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu'nun dosyalarının ise ayrılması istendi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Necmiye Alpay ve Eren Keskin ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Davada yargılanan dokuz sanıktan Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın 29 Aralık 2016'daki ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.

16 Ağustos 2016'da geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesi, 29 Ekim 2016'da çıkarılan KHK ile resmen kapatılmıştı.

DW,DHA/CÖ,BK

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