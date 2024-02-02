Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi

Yazar Alev Alatlı 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı'nın ölüm haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazarın bir süredir tedavi altında bulunduğu bilgisini verdi. Koca, "Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım" ifadelerini paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yayımladığı başsağlığı mesajında "Ülkemiz fikir ve edebiyatının çok müstesna bir ismini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Düşünce dünyamızın önemli isimlerinden Alev Alatlı'nın ışığı sönmeyecek, ardında bıraktığı eserleriyle insanımıza yol göstermeyi sürdürecektir" dedi.

Yaşamı, eserleri

1944 yılında İzmir'de doğan Alev Alatlı, liseyi Japonya'nın başkenti Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik alanında lisansını ODTÜ'den, Ekonomi ve Ekonometri Yüksek Lisansını Fulbright bursu ile gittiği ABD, Vanderbilt Üniversitesinden aldı. Bu arada felsefe öğrenimine başlayan Alatlı doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College’de sürdürdü. İlâhiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974’de Türkiye’ye döndü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi (Berkeley) ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.

Filistin ile ilgili çalışmaları 1986’da Tunus’ta sürgünde olan eski Filistin lideri Yaser Arafat tarafından “Özgürlük Madalyası” ile onurlandırıldı. 2006 yılında Rusya’da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü’ne, 2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.

Yayınlanmış ilk telif eseri olan “Aydın Despotizmi”ni, 1985’de “Yaseminler Tüter mi Hala?” izledi. Yazarlar Birliğinin “Yılın En İyi Romanı” ödülünü alan “İşkenceci” 1987’de yayımlandı. 1992’de yayınlanan “Viva la Muerte” yi, 1993’de “Nuke Türkiye!”, “Valla Kurda Yedirdin Beni” ve “OK Musti, Türkiye Tamamdır!” kitapları izledi. 1995'te “Kadere Karşı Koy A.Ş.”, 1999'da küçük bir nesir-nazım denemesi olan "Eylül 1998”, 2000 yılında “Schrödingerin Kedisi, Kabûs,” 2001 yılında “Schrödingerin Kedisi, Rüya” yayımlandı. “Gogol’un İzinde” üstbaşlıklı nehir romanının ilki “Aydınlanma değil, Merhamet” 2004 sonbaharında çıktı. Bunu “Dünya Nöbeti” ve “Ey uhniyem! Ey uhyniyem!” izledi.

“Hollywood’u Kapattığım Gün” 2009 yılında, “Funda’nın Mutfak Rehberi” 2011 yılında, “Beyaz Türkler Küstüler” 2013 yılında yayınlandı. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yayınları arasında çıkan dört ciltlik “Batıya Yön Veren Metinler” ve iki ciltlik “Bize Yön Veren Metinler” isimli eserlerde derleyen olarak önemli rol üstlendi. 2018 yılında “Ben Böyle Düşünüyorum Demekle Olmuyor!” kitabı yayımlandı.

Alatlı’nın ayrıca kendisiyle yapılan röportajlardan ve gazete makalelerinden derlenen kitapları da bulunuyor.

DW/BK,BÖ

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