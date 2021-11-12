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CNN TÜRK, 11 Ekim 1999 yılında Doğan Medya Grubu ve Time Warner'ın ortak girişimi ile kurulmuştur. 24 saat ulusal bir dilde haber yayıncılığı yapan ilk ulusal kanaldır.
1999’dan bugüne MSNBC, CNBC, NBA, Billboard, Virgin, National Geographic ve Condé Nast gibi dünya çapında önemli marka ve kuruluşlarla çalışmakta ve sektöründe önemli atılımlar yapmaya devam etmektedir.
2009 yılında yayın hayatına başlayan bağımsız internet gazetesi T24, bağımsız gazetecilik alanında Türkiye’nin önde gelen platformlarından biri olmayı sürdürüyor.
“Türkiye’nin ilk ve tek sosyal içerik platformu” sloganıyla yola çıkan Onedio, 2012’de başladığı yayın hayatını başarıyla sürdürüyor.
Kısa Dalga, podcast, yazılı haber, video haber üreten, bağımsız bir medya kuruluşudur.
Mynet, farklı platformlar üzerinden 17 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcı ve %36’lık erişim yüzdesi ile Türkiye’nin lider yerel internet platformudur.
Güncel, Politika, Spor, Magazin, Kültür, Dış Haberler ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır.
Bundle Türkiye ve Dünya’dan binlerce haber sitesine en hızlı şekilde ulaşabileceğiniz mobil haber okuma uygulamasıdır.
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