Yavuz: İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Yavuz İstanbul'da seçimin sonucunu etkileyecek "olağanüstü haller" olduğunu söyleyerek, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için başvuru yapılacağını belirtti.

AKP'nin Büyükçekmece'deki sonuca itirazını geri çektiği yönündeki haberlere değinen Yavuz, "Yok böyle bir şey nereden çıkıyor? Biz itirazlarımızı yaptık, hatta bugün olağanüstü itirazımızı da yapıyoruz. Büyükçekmece’de daha farklı usulsüzlükler de yapılmış. Ama şu özeti yapmak istiyorum. Faik Bey'in (Öztrak) dediği gibi de, seçmen farkı yok değil. Yani siyasi anlamda işimize geldiği gibi rakamları eğer biz kamuoyuyla paylaşırsak, bu kamuoyunu yanıltmak olur, doğru bilgilendirmek olmaz. Sandık seçimin namusu diyorsak, o zaman bu sandıkta olup biteni net bir şekilde ortaya koymak gibi bir mecburiyetimiz var" dedi.

"YSK'nın kararını anlamış değilim"

İstanbul’un her yerini çok iyi mercek altına aldıklarını belirten Yavuz, "İstanbul’un her yerinde organizeli bir şeyler yapılmış. Onun için adına organize usulsüzlük dedik. Bunu özellikle düşündük, bunu böyle ifade etmeye çalıştık" ifadesini kullandı. YSK'nın AKP'nin itirazı üzerine 51 sandıktaki oyların yeniden sayılması kararına da değinen Yavuz, "YSK’nın kararları hepimizi bağlar. Ama gerçekten anlamış değilim. 51 sandığın sayımına karar verilmesini anlamış değilim" dedi.

Büyükçekmece'de 11 bin 186 kişinin "usulsüz bir şekilde" seçmen kaydının yapıldığını hatırlatan Yavuz, Büyükçekmece ile ilgili olağanüstü itirazda bulunacaklarını söyledi. Yavuz, "Peki ne olacak şimdi? Şimdi elimizde yeniden kullanabileceğimiz bir imkan var, onu kullanacağız. O imkan, biliyorsunuz 298 sayılını kanunun 130’uncu maddesi olağanüstü itirazı öngörüyor. Maddede, ‘seçimin sonucuna müessir olaylar ve haller sebebiyle’ diyor. Biz de bu yolu kullanarak ve anlattıklarımızı dilekçemize işlemek suretiyle diyeceğiz ki, seçimin sonucunu çok net etkileyecek, seçimin sonucuna net müessir olacak olaylar ve haller var, onun için olağanüstü itirazımızı kullanıyoruz ve İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz diyeceğiz" dedi.

Büyükçekmece'de operasyon

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol ediyor. Emniyet kaynakları herhangi bir yakalama ya da gözaltına alma işleminin olmadığını belirtti.

Operasyona CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak Büyükçekmece'deki operasyona tepki gösterdi. Öztrak yaptığı açıklamada, "Kimsenin Türk polisini vatandaşlara korku salmak için kullanmaya hakkı yoktur. Yapılan itirazlar listelere yapılmış. İtiraz süreci bittikten sonra listeler kesinleşmiş. İş bitmiş bunun üzerinden YSK'nın kesinleşmiş kararları üzerinden itiraz edilemez. Bunlar çok açık. O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir" dedi.

DW, DHA / HT, SSB

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