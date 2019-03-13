 Yavaş: Ankara′yı kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız | TÜRKİYE | DW | 31.03.2019

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TÜRKİYE

Yavaş: Ankara'yı kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, "Herkesin başkanı olacağım" diyerek, ayrım yapmadan adil bir yönetim sergileyeceğini söyledi.

Mansur Yavaş

Mansur Yavaş

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçimleri kazandığının belli olmasının ardından Ankaralılara hitap eden bir konuşma yaptı.

Yavaş "Sevgili Ankaralılar kazandığımızda bir zafer olarak görmeyeceğimizi söyledim bizim yenmek zorunda olduğumuz bir düşman yok ki… Kazanan tüm Ankara olacaktır. Bugün Ankara’da kaybeden Özhaseki’dir" dedi.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Ankara'da sadıkların %92'sinin açıklandığı saatlerde bir konuşma yapan Yavaş "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız" dedi.

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"Ankara'yı kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız"

Yavaş "Aday tanıtım toplantısında söz vermiştim. Bizler kinle gelmiyoruz. Bizler nefret dilini uzak tutacağız. Hiçbir ayrım yapmadan bu şehri kardeş yapacağız. Bir temennide bulunmuştum. Görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olacağım demiştim” ifadelerini kullandı.

"Biz yarıştığımız siyasi partilere dair hiç kimseyi öteki olarak görmedik" diyen Yavaş, "Bir müjde de inşallah İstanbul'dan bekleyeceğiz" diye konuştu.

DW, MK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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