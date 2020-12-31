 Yavaş: Ankara′nın 110 günlük suyu kaldı | TÜRKİYE | DW | 05.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Yavaş: Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı

Kurak bir kış mevsimi geçiren Türkiye'de İstanbul'un ardından Ankara'da da su sıkıntısı alarmı var. Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş barajlarda kalan suyun tasarruflu kullanılması için önlem alacaklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin 110 günlük suyu kaldığını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'daki barajların doluluk oranının yüzde 20'ye düştüğüne dikkat çeken Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesi halinde, yüksek tüketimi önlemek amacıyla 10 metreküp kullanımdan sonra kademeli fatura artışı olacağını belirtti.

Yavaş, sosyal yardım alanların ise 10 tona kadar, ton başına 1 lira ödeyeceğini kaydetti.

Türkiye'de kış ayları mevsim normallerinin üzerinde bir kuraklıkla geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre geçen Kasım ayında Türkiye'de metrekare başına ortalama 33 milimetre yağış düştü.

Kuraklık özellikle nüfusu yoğun olan kentlerde su sıkıntısı riski yaratıyor. Ankara gibi İstanbul'da da barajların doluluk oranı giderek azalıyor. İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre kentin su ihtiyacını karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 19,62. Günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su ihtiyacı olan İstanbul'un 60 günlük suyunun kaldığı tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Kasım ayında yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı beklemediğini söylemişti.

DW/GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Boş barajlara çare: Tasarruf aparatı 

İstanbul'da yağmur yağmaması nedeniyle barajlar dolmadı, susuzluk tehlikesi baş gösterdi. Uzmanlar ve yetkililerin çözüm önerileri arasında musluklara takılacak aparat da bulunuyor, bulutlara atılacak yağmur bombası da.  

Dünyada bir milyardan fazla insan su sıkıntısı çekiyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, artan su kıtlığının ciddi etkilerine karşı uyarıda bulundu. Su sıkıntısı çekilen bölgelerden göç riskinin arttığına işaret edildi.  

WWF uyardı: Dünyayı büyük bir su sıkıntısı bekliyor

Doğal Hayatı Koruma Örgütü, kaynakların doğru kullanılmaması halinde dünyayı büyük bir su sıkıntısı beklediği konusunda uyardı. Su sorunu yaşayacak kentler arasında İstanbul da bulunuyor.  

Benzer içerik

Istanbul Türkei | Staudamm

Boş barajlara çare: Tasarruf aparatı  31.12.2020

İstanbul'da yağmur yağmaması nedeniyle barajlar dolmadı, susuzluk tehlikesi baş gösterdi. Uzmanlar ve yetkililerin çözüm önerileri arasında musluklara takılacak aparat da bulunuyor, bulutlara atılacak yağmur bombası da.

Venezuela Leute holen Wasser vom Fluss Guaire in Caracas

Dünyada bir milyardan fazla insan su sıkıntısı çekiyor 26.11.2020

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, artan su kıtlığının ciddi etkilerine karşı uyarıda bulundu. Su sıkıntısı çekilen bölgelerden göç riskinin arttığına işaret edildi.

Meeresspiegel steigender Meeresspiegel Symbolbild

WWF uyardı: Dünyayı büyük bir su sıkıntısı bekliyor 03.11.2020

Doğal Hayatı Koruma Örgütü, kaynakların doğru kullanılmaması halinde dünyayı büyük bir su sıkıntısı beklediği konusunda uyardı. Su sorunu yaşayacak kentler arasında İstanbul da bulunuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

"Boğaziçi'ne kelepçe sivil darbenin fotoğrafı"

Polisin Boğaziçi kampüsüne kelepçe takmasını "darbenin fotoğrafı" şeklinde değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye sivil bir darbenin içindedir. Türkiye'de darbe hukuku halen hüküm sürmektedir" dedi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  