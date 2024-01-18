Almanya sınır dışı işlemlerini hızlandırıyor

Almanya'da Federal Meclis, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın hazırladığı, iltica başvurusu reddedilenlerin sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Geri Dönüşü İyileştirme Yasası olarak adlandırılan yasa böylece yürürlüğe girmiş oldu.

Federal Meclisin onayıyla yürürlüğe giren yasa, polisin arama yetkilerini genişletirken sınır dışı öncesi gözaltı merkezine yerleştirilmiş kişilerin gözaltı süresinin 10 günden 28 güne çıkarılmasını da temin ediyor.

Bu uygulama ile hakkında sınır dışı kararı verilmiş kişilerin kaçmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Düzenleme ayrıca suçluların, tehlikeli kişilerin, organize suç örgütü üyelerinin ve kaçakçıların sınır dışı edilmesini de kolaylaştırıyor. Suç örgütlerinin yabancı üyelerinin ise kişisel yargılama sürecinden bağımsız olarak sınır dışı edilmesi planlanıyor.

Yardımlar düşürülecek

Yeni yasayla birlikte sığınmacılara yapılan yardımlar azaltılırken, kabul merkezinde ikamet zorunluluğu olanların dokuz ay yerine altı ay sonra çalışmalarına olanak sağlanacak.

Tasarıya iktidar ortağı Yeşiller'den bazı milletvekillerinin yanı sıra muhalefetteki Hıristiyan Birlik partileri CDU/CSU ile sağ popülist Almanya için Altnernatif (AfD) partisi ret oyu kullandı. Ancak koalisyonun oy çokluğuyla yasa Meclis'ten geçti.

Hem Başbakan Olaf Scholz hem de İçişleri Bakanı Faeser, sınır dışıların hızlandırılması gerektiğine dikkat çekmişti.

Resmi verilere göre, Almanya'da yılın ilk yarısında hakkında sınır dışı kararı verilmiş 279 bin 98 kişi bulunuyordu. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Eylül sonunda bu sayı 255 bine geriledi. Bu kişilerden 205 binine sınır dışı işleminin ertelenmesini mümkün kılan "müsamaha belgesi" (duldung) verildiği ve derhal sınır dışı edilemediği belirtiliyor. Bakanlık, bu sene Eylül ayı sonuna kadar 12 bin kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

KNA/TY,EC

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