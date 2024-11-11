Yasa dışı bahis: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a gözaltı

Sunucu Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz dâhil 16 kişi, yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hukuk ve Adalet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında "yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler arasında Serdar Ortaç da bulunuyor. Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Erbil, Ortaç ve sosyal medya ünlüleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçan dâhil 16 kişiyi gözaltına aldı.

Bazı kişilerin yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

DW,DHA,ANKA/CÖ,MUK

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