Başsavcılıktan Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın "ev hapsi" şartıyla serbest kalmasına Başsavcılık itiraz etti.

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pazartesi günü gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, "Ev hapsi" kararıyla serbest bırakılmıştı.

Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın "Ev hapsi" kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da tutuklanmalarını istedi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan isimler arasında eski futbolcu Batuhan Karadeniz de bulunuyor.

Bizi davet ettiler

Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Erbil, Barış isimli arkadaşları tarafından Malta'da bir otel açılışına davet edildiklerini belirterek, "Stand-up show tarzında bir stüdyo hazırlamışlar. Orada bizi davet ettiler ve orada çekim yapmaya çağırdılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı. Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini, olaydan sonra öğrendim. Ben buna karşıyım ve misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle de ters düştüm. Biz oraya sadece arkadaşımız Barış vasıtasıyla gitmiştik. Ancak Ünal isimli şahıs, yukarıda belirttiğim gibi, 3 aydır beni arayarak birlikte yayın yapma teklifinde bulunuyor ve 20 bin - 25 bin euro ücret teklifinde bulundular. Ben bunu da kabul etmedim. Belirttiğim gibi, sonrasında bu şahıslarla yüz yüze görüşmedim" dedi.

"Canlı yayında olmasaydım beni bırakmazlardı"

Erbil nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise, "Bilmediğim bir olayın içinde buldum kendimi. Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Canlı yayında olmasaydım zaten beni bırakmazlardı ve beni tehdit ettiler. Reklam tişörtlerini giymem için baskı yaptılar" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Serdar Ortaç mahkeme sonrası açıklama yaptı. Fotoğraf: ANKA

Serdar Ortaç: "Bu kumar belası evimi, evliliğimi, sağlığımı aldı. Malta'da oyuna geldik"

Ortaç dün adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Kumar belası hala başıma işler açıyor. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı, bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bilmiyorum. Bilinçsizce oldu, beni otel açılışına davet ettiler. Malta Adası'na gittim. Restorant açılıyordu orada cep telefonundan oyunu çektiler. Oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette. Pişmanım, üzgünüm. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepiniz başına böyle şeyler gelecek. İnşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Erbil de benimle Malta'daydı. Onun bir suçu yok." dedi.

DW,DHA,ANKA/CÖ,MUK,KA,TY

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